TASR

Dnes o 12:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní So sezónnymi prácami by mohli pomôcť ľudia zo zatvorených prevádzok

Podľa personalistov napríklad poľnohospodári budú potrebovať pracovnú silu, keďže pre zatvorenie hraníc viacerými štátmi budú mať problém ju hľadať medzi zahraničnými pracovníkmi.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR – Martin Palkovič

Bratislava 12. apríla (TASR) – Ľudia, ktorí stratili úplne alebo dočasne zamestnanie pre nový koronavírus, môžu nájsť prácu v iných sektoroch, v ktorých doteraz pôsobili. Podľa personalistov napríklad poľnohospodári budú potrebovať pracovnú silu, keďže pre zatvorenie hraníc viacerými štátmi budú mať problém ju hľadať medzi zahraničnými pracovníkmi.

Dopyt po práci sa zvýšil

Poľnohospodárov čaká zber sezónnych plodín, akými sú napríklad špargľa či jahody. „Práve agrosektor najčastejšie využíval zahraničnú pracovnú silu na zber plodín a ovocia, najmä z Ukrajiny a Srbska. Zatvorením hraníc a sprísnením krízových opatrení hrozí, že tohtoročnú úrodu nebude mať kto zozbierať a zužitkovať,“ zhodnotil manažér personálnej agentúry Grafton Slovakia Branislav Jančuška. Vyčíslil, že napríklad Nemecko využíva každoročne približne 300.000 sezónnych pracovníkov, z ktorých je drvivá väčšina z východnej Európy. „Sama Európska komisia vyzýva a schvaľuje výnimky na vycestovanie takýchto pracovníkov aj napriek opatreniam. Aktuálne Rumunsko povolilo možnosť vycestovania svojich sezónnych pracovníkov, ale za prísnych hygienických podmienok,“ priblížil Jančuška.

Výkonná riaditeľka pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš Darina Mokráňová neočakáva problém s hľadaním zamestnancov na sezónne práce, keďže dopyt po práci sa v súčasnosti enormne zvýšil. „Zamestnávatelia z tejto oblasti, s ktorými sme v kontakte, sa aktuálne nesťažujú na nedostatok zamestnancov, dokážu si ich vyhľadať. Samozrejme, situácia sa môže radikálne otočiť, ak sa otvoria všetky prevádzky ako obchody, reštaurácie, hotely a rozbehne sa výroba. Zamestnanci, ktorí majú momentálne záujem o prácu sa môžu vrátiť do svojich pôvodných zamestnaní a ten dopyt klesne,“ doplnila Mokráňová. Očakáva však, že toto uvoľňovanie bude postupné a ľudí, ktorí si budú chcieť zarobiť, bude viac.

Priestor na privyrobenie si

Pri nábore sezónnych pracovníkov personalisti dlhodobo narážajú na problém so mzdami. Jančuška hovorí, že doteraz bol aj značný nezáujem o tento typ práce zo strany domácich nezamestnaných. „Neplatí to však o pracovníkoch z Ukrajiny a Srbska, kde sa priemerná mzda pohybuje násobne nižšie ako na Slovensku,“ priblížil Jančuška. Pre cestovné obmedzenia budú firmy pravdepodobne viac využívať domácu pracovnú silu. V súčasnosti by si mohli zamestnanie v inom sektore nájsť najmä ľudia donedávna pracujúci v hoteloch, reštauráciách či kaviarňach, ktoré museli pre nový koronavírus zatvoriť svoje prevádzky. „Priestor na privyrobenie si tu určite je, mzdy v poľnohospodárstve sú však relatívne nízke, preto netreba mať vysoké očakávania v tejto oblasti. Ale áno, stále sú na trhu voľné pracovné miesta, kde sa dá zamestnať,“ hovorí Mokráňová.

Ľudia pracujúci v oblasti HORECA by pritom nemuseli mať problém ani so zdravotným preukazom. „Počas nariadenia núdzového stavu s obmedzením činnosti zdravotníckych zariadení sa nahrádza preukázanie zdravotného stavu aspoň čestným vyhlásením, čo vnímame pozitívne,“ dodal Jančuška.