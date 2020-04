TASR

Dnes o 09:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Krajčí: Reprofilizácia nemocníc bude v troch fázach, nie sme ani v prvej vlne

V úvodnej fáze je pripravených pre pacientov 500 lôžok. Ak sa táto kapacita naplní, respektíve ak sa dostaneme do fázy komunitného šírenia, pristúpi sa k trom vlnám reprofilizácie.

Archívna snímka, na snímke je minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. apríla (TASR) – Nemocnice na Slovensku by sa mali v súvislosti s vývojom pandémie COVID-19 reprofilizovať v troch fázach. V súčasnosti nie sme ani v prvej vlne, keďže komunitný prenos nebol dokázaný. Na sobotnom brífingu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) po kontrole pripravenosti v nemocnici v Ružinove spadajúcej pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB).

V úvodnej fáze je pripravených 500 lôžok

„Krízový koordinačný tím začal koordinovať všetkých ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda nielen štátne nemocnice, ale aj neštátne nemocnice a súkromných poskytovateľov. Snažíme sa vytvoriť reprofilizačnú schému tak, aby ústavná zdravotná starostlivosť bola kvalitne pripravená na nástup pandémie,“ skonštatoval Krajčí.

V úvodnej fáze je pripravených pre pacientov 500 lôžok. Ak sa táto kapacita naplní, respektíve ak sa dostaneme do fázy komunitného šírenia, pristúpi sa k trom vlnám reprofilizácie. V prvej vlne sa to bude týkať 11 kľúčových nemocníc s kapacitou okolo 2200 lôžok. Druhá vlna bude zahŕňať kompletnú reprofilizáciu 22 vytypovaných nemocníc na celom území Slovenska. Tretia, zálohová vlna reprofilizácie by mala poskytnúť 31.000 lôžok. „Dúfam, že ju nebudeme musieť použiť,“ poznamenal Krajčí.

Uvažuje sa nad obnovením niektorých odložených operácií

V hlavnom meste sa má prvá fáza týkať dvoch nemocníc spadajúcich pod UNB, a to Nemocnice Ružinov a nemocnice na Kramároch. Pavilón v ružinovskej nemocnici má mať kapacitu 133 lôžok. „Z ktorých 17 bude vyčlenených pre intenzívnu starostlivosť, kde dokážeme robiť na lôžkach ľahký a stredný typ ventilácie,“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Rovnako 133 lôžok bude pripravených aj v infekčnom pavilóne na Kramároch. Okrem toho štyri lôžka so špeciálnym typom pľúcnej ventilácie pre najťažších pacientov budú na oddelení intenzívnej medicíny, ich kapacita sa v prípade potreby môže zvýšiť na 16, neskôr sa môže rozšíriť aj na komplex operačných sál.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň naznačil, že po veľkonočných sviatkoch sa uvažuje nad obnovením niektorých odložených operácií. Minister chce v utorok (14. 4.) hovoriť s hlavným hygienikom, ako by sa mohlo postupovať.