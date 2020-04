Krajčí nie je proti otváraniu ďalších obchodov, pribudlo znova menej prípadov ako včera

TASR

Myslí si preto, že odmenou za zodpovednosť Slovákov by mohlo byť postupné uvoľňovanie niektorých opatrení. Či by to bola otázka dní alebo týždňov, špecifikovať nechcel, je to podľa neho otázka na ústredný krízový štáb.

Na snímke sprava minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) a riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Renáta Vandriaková počas návštevy UNB - Nemocnice v Ružinove a následnej kontroly na aktuálne nastavené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 a poskytovaním zdravotnej starostlivosti v sobotu 11. apríla 2020. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. apríla (TASR) - Počas piatka (10. 4.) pribudlo na Slovensku 13 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 2174 vzoriek. Na sobotnom brífingu o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Najviac prípadov je v Bratislavskom a Košickom kraji

Na Slovensku je tak momentálne 728 pozitívne testovaných ľudí, počet testov s negatívnym výsledkom dosiahol 25.118. Štátne laboratóriá zachytili v piatok 11 pozitívnych osôb spomedzi 1191 vykonaných testov, súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva z nich boli pozitívne.

Najviac prípadov výskytu nového koronavírusu je v Bratislavskom kraji (207), nasledujú Košický kraj (95), Prešovský kraj (89), Trenčiansky kraj (86), Žilinský kraj (86), Trnavský kraj (66), Banskobystrický kraj (54) a Nitriansky kraj (45). Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 392 mužov a 336 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov (224 osôb), nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov (207 osôb), ľudia vo vekovej kategórii 45 až 59 rokov (151 osôb) a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 102 osôb. Najmenej je detí vo veku do 14 rokov, a to celkovo 41. Vo vekovej kategórii nad 65 rokov je celkovo pozitívnych 57 osôb. Najviac ich je v okrese Bratislava, a to deväť mužov a desať žien. Nasleduje okres Prievidza (tri ženy a traja muži), okres Košice (traja muži a jedna žena) či okres Martin (dvaja muži a jedna žena).

Sme jedna z najbezpečnejších krajín sveta

Ako ďalej priblížil, jeden z pacientov je v karanténnom stredisku a jedna z pacientok je v kritickom veku 65 plus. „Ostatní pacienti a pacientky sú z okresov Spišská Nová Ves, Bratislava, Nové Zámky, Senec, Žilina, Dunajská Streda a Pezinok,“ povedal Krajčí. Hospitalizovaných je momentálne 147 ľudí, z toho u 44 pacientov už bolo potvrdené ochorenie COVID-19 s podozrením na ochorenie zvyšných 103 pacientov. Hospitalizovaní sú prevažne na infekčných klinikách po celom Slovensku.

Krajčí nie je proti otváraniu ďalších obchodov

„Chcem sa poďakovať občanom Slovenskej republiky za to, že túto epidémiu zvládame naozaj veľmi dobre. Nízke počty pozitívne testovaných hovoria o tom, že aj všetky tie opatrenia, ktoré sme doteraz prijali, boli veľmi správne. Naozaj sa nachádzame v jednej z najbezpečnejších krajín na svete," poznamenal šéf rezortu zdravotníctva.

„Treba ich veľmi múdro urobiť, protiepidemiologicky nastaviť,“ uviedol s tým, že sa tomu nebráni. Zdôraznil, že jeho záujmom je ochrana zdravia obyvateľov a „kričať“ bude vtedy, keď bude mať pocit, že nakazený pacient by nedostal adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Poznamenal tiež, že najdôležitejším zámerom je testovanie Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Podľa ministra budú prísne „karantenizovaní“ na izbách v štátnych zariadeniach, uvažuje sa tiež o možnosti hotelovej karantény. „Je to v štádiu riešenia, čoskoro sa to bude realizovať,“ doplnil minister s tým, že sa pracuje aj na zlepšení podmienok transportu ľudí do karanténnych zariadení.

Krajčí tiež povedal, že nie je v poriadku, ak sú v karanténnych izbách pomiešaní pozitívne a negatívne testovaní ľudia. „Môj osobný názor je, že sa to má robiť inak. Požiadal som, aby došlo k náprave,“ skonštatoval s tým, že hlavný hygienik má vypracovať nové usmernenie. Pokračovať sa má naďalej v testovaní v rómskych osadách, najmä v tých, kde evidujú prichádzajúcich zo zahraničia.

Slovensko má naďalej 23 vyliečených ľudí, čo potvrdili vykonané dva testy s negatívnym výsledkom. Dvaja ľudia na ochorenie zomreli.