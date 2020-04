TASR

Nemecko by mohlo po sviatkoch zmierňovať opatrenia, tvrdí minister zdravotníctva

Občanov však upozornil, aby boli počas veľkonočného víkendu obozretní a disciplinovaní. Spahn zdôraznil, že veľkonočné sviatky by mohli rozhodnúť o tom, či je Nemecko schopné po ich skončení začať postupne prijaté opatrenia zmierňovať.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. — Foto: TASR/AP

Berlín 9. apríla (TASR) - Nemecko počas niekoľkých posledných dní zaznamenalo pozitívny vývoj v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 a je pripravené „postupne sa vrátiť do normálneho stavu“. V rozhovore pre denník Handelsblatt to vo štvrtok povedal nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

Testujú 100-tisíc ľudí denne, nárast nových prípadov spomaľuje

Denný nárast nových prípadov nákazy sa podľa Spahna spomaľuje. Ak bude pozitívny vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom pokračovať, Spahn a predsedovia vlád jednotlivých nemeckých spolkových krajín budú môcť po veľkonočných sviatkoch začať „diskutovať o postupnom návrate“ k normálu.

Opatrenia zavedené nemeckou vládou sú podľa Spahna účinné. V Nemecku sa v súčasnosti vykonáva denne okolo 100.000 testov na zistenie prítomnosti koronavírusu. Minister vyzdvihol zdravotnícky systém v krajine a dodal, že 40 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v súčasnosti neobsadených.

„Viem, že pre mnohých bude ťažké zriecť sa počas veľkonočných sviatkov návštevy rodiny a priateľov, aj mne osobne. Tiež ma zarmucuje, že počas veľkonočných sviatkov, ako býva zvykom, nebudem môcť ísť na omšu. Týka sa to mňa aj mnohých ďalších miliónov ľudí v Nemecku. Áno, postupne sa chceme vrátiť k normalite, ale od návratu ku každodennému životu, ako sme ho poznali pred koronakrízou, sme ešte ďaleko. Nie všetko sa bude dať ľahko vrátiť tak, ako to bolo. V Nemecku budeme naďalej žiť v pandémii a s pandémiou. Veľkonočné sviatky budú rázcestím. Keď budeme počas víkendu dôslední, postupný návrat k normalite bude pravdepodobnejší,“ konštatoval Spahn.

Súčasné opatrenia sú v platnosti do 19. apríla, pripomína Handelsblatt. Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude 15. a 19. apríla rokovať s premiérmi spolkových krajín o tom, ako budú postupovať po tomto dátume.