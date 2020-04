TASR

Dnes o 16:23 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Koaličná rada by sa mala zaoberať aj zrušením bankového odvodu

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je za to, aby sa zrušilo zdvojnásobenie bankového odvodu na Slovensku.

Na snímke zľava minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO) a minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS) — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 9. apríla (TASR) - Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je za to, aby sa zrušilo zdvojnásobenie bankového odvodu na Slovensku. Ten mal pôvodne prestať platiť od tohto roka. Za bývalej vlády sa však odvod zdvojnásobil.

Otázkou bankového odvodu sa podľa Sulíka bude určite zaoberať Koaličná rada aj vláda. „Ja som za to, aby sme zrušili novelu pána poslanca Roberta Fica (Smer-SD), keď nečakane zo dňa na deň alebo s nejakým veľmi smiešnym dôvodom zdvojnásobil bankový odvod. Ja som za to, zrušme novelu a nechajme tak, ako to bolo nastavené dovtedy,“ uviedol Sulík po rokovaní vlády.

Heger je zdržanlivejší

Podotkol však, že ide o jeho osobný názor a dohoda v koalícii môže byť iná. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) je zdržanlivejší. „Rokovania prebiehajú, z dôvodu korektnosti celej diskusie by nebolo fér, aby sme verejne preberali naše návrhy, kým si ich nevyrokujeme aj s partnermi. Verím, že čoskoro prinesieme výsledok rokovaní," uviedol Heger.

Podľa jeho slov je dôležité udržanie ekonomiky. „Preto aj ministerstvo dôsledne pracovalo na tom, aby sme vedeli zafinancovať všetky opatrenia, ktoré sme pripravovali a budeme pripravovať,“ dodal Heger.

Pôvodne mal osobitný odvod platiť do roku 2020, bývalá vláda ho však zdvojnásobila na 0,4 % z hodnoty pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Banky sú povinné uhrádzať odvod v štyroch štvrťročných splátkach, a to vždy k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka.