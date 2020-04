Ľubomíra Somodiová

Experti odpovedajú: Zníži koronavírus ceny bytov? Kúpiť nehnuteľnosť teraz alebo radšej počkať?

Sen o novom bývaní má mnoho ľudí. Ľudia sú však pri kúpe nových bytov počas koronavírusu opatrnejší.

BRATISLAVA/KOŠICE/ŽILINA 12. apríla - Nikto dnes presne nevie, ako dlho koronavírusová pandémia potrvá. Spoločnosť čelí mnohým zmenám. Náš pohyb a sociálne interakcie sa obmedzili, mnoho ľudí prišlo o prácu. Kríza ma neblahé dôsledky na hospodárstvo.

Ľudia sú v týchto neistých časoch opatrnejší. Týka sa to aj kúpy nehnuteľností. Ako koronavírus ovplyňuje trh s nehnuteľnosťami, a aký bude mať dopad sme sa pýtali realitných maklérov z rôznych kútov Slovenska - Gabriely Ďurechovej z realitného centra B10 v Žiline, Lukáša Sopka, riaditeľa spoločnosti Diamond Reality so sídlom v Košiciach a odborníka na predaj bytov v Bratislave Michala Krížika z realitnej kancelárie RE/MAX.

Hitom sú video-obhliadky

Ako koronavírus zmenil vašu prácu. Máte menej práce?

Križík, Bratislava:

Po vyhlásení pandémie nastalo na trhu s nehnuteľnostami „ticho,“ ktoré postupne mizne. Ja som sa však v práci nezastavil, práve naopak, zapracoval som na veciach, na ktoré som nemal dostatok času počas bežných dní. Množstvo práce tým pádom ostalo, zmenil sa však jej druh. Snažím sa z každej situácie vyťažiť maximum pre seba, aby som bol po utíchnutí tohto stavu lepší a silnejší.

Ľudia menej volajú a dotazujú sa o nehnuteľnosti, ktoré ponúkam. Pre tých, ktorí majú záujem o obhliadku, som musel upraviť formu akou obhliadky realizujem. Už v telefonickom rozhovore sa pýtam otázky, ktoré bežne preberáme až na návšteve nehnuteľnosti, aby som predišiel situaciám, kedy nehnutenosť nevyhovuje potrebám klienta alebo opačne.

Ďurechová, Žilina:

Máme oveľa menej práce. Je dosť cítiť, že ľudia sa riadia nariadeniami vlády ohľadne obmedzenia stretávať sa a tým pádom máme aj menej fyzických obhliadok. Uprednostňujú video-online obhliadky. Ľudia sú dosť opatrní, čiže si nechávajú kúpu bytu na neskôr.

Máme aj klientov, ktorí buď stratili prácu, alebo nevedia, čo bude s ich pracovným miestom vzhľadom k situácií, tak kúpu nehnuteľnosti odložili na neurčito.

Sopko, Košice:

Niektorí naši makléri sa správne rozhodli minimalizovať počty reálnych obhliadok na nehnuteľnostiach, a preto sa rozhodli využívať napríklad virtuálne prehliadky nehnuteľnosti alebo video - obhliadky nehnuteľností. Celkovo sa dá povedať, že znížený dopyt hlásia prakticky zo všetkých pobočiek, ktoré mame.

Radikálne zníženie nebude. Avšak záleží, ako dlho koronakríza potrvá

Ceny bytov dlhodobo rastú. Oplatí sa teraz kúpiť byt alebo radšej počkať, pretože ceny klesnú?

Križík, Bratislava:

Podľa môjho názoru ceny dlhodobo rastú z dôvodu ich nedostatku. Nemyslím si, že počas koronavírusu pribudne na trh tak veľké množstvo nehnuteľností, aby sa znížený dopyt prejavil poklesom cien. Predpokladám spomalenie rastu cien, či miernu stagnáciu. Všetko však záleží na tom, ako dlho budeme v tomto stave.

Ďurechová, Žilina:

Keďže nemáme čarovnú guľu, nevieme predpokladať s určitosťou, ako sa budú presne vyvíjať ceny nehnuteľností. Podľa môjho názoru ceny klesnú, avšak nečakajme radikálne zníženie cien.

Sopko, Košice:

Podľa môjho názoru, pokiaľ bude tato „kríza“ trvať viac ako rok, tak ceny pôjdu dole do dvadsať percent z terajších cien nehnuteľností. V prípade, ak bude trvať niekoľko týždňov nanajvýš mesiacov, tak si nehnuteľnosti zachovajú svoju terajšiu hodnotu. Všetko bude závisieť od toho, ako dlho bude táto kríza trvať,

Pokiaľ by som nemusel, tak by som nepredával. Reálne sa môže stat, že pokiaľ sa „vyhodí“ veľký počet nehnuteľností, ktoré nebude mať kto kupovať, tak môže prísť k znižovaniu ceny týchto nehnuteľností. Pred COVIDOM platil úzus, že pokiaľ sa na trhu objavil novy dobrý byt, tak bol rezervovaný do 48 hodín od jeho zverejnenia.

V Bratislave znižovanie cien malometrážnych bytov nečakajte

Ak ceny klesnú, aké nehnuteľnosti to najviac zasiahne?

Krížik, Bratislava:

Ak by táto situácia nastala, myslím si, že zasiahnuté budú všetky nehnuteľnosti. Najviac však tie, o ktoré je prirodzene menší záujem. Nemyslím si, že by mal nastať výrazný pokles cien malometrážnych bytov v žiadaných lokalitách.

Ďurechová, Žilina:

Zníženie cien predpokladáme v cene bytov a rodinných domov.

Sopko, Košice:

Myslím si, že hlavne byty.

Šanca nájsť si peknú nehnuteľnosť na prenájom

Ako ovplyvní ceny prenájmov to, že Airbnb prakticky nefunguje? V Bratislave pribudlo veľké množstvo inzerátov na prenájom bytov, ktoré pred tým slúžili práve na tento účel.

Krížik, Bratislava:

Máte pravdu, uzatvorením hraníc k nám prestali prichádzať turisti, ktorí si tieto byty prenajímali. Týka sa to však bytov v centre mesta a jeho blízkom okolí. Podľa môjho názoru vysoké ceny prenájmov neboli spôsobené Airbnb, ale tým, že bytov je nedostatok.

Nedostatkom bytov rastie ich hodnota a nie každý je ochotný, alebo si môže dovoliť zaplatiť vysokú sumu. Preto ľudia volia cestu prenájmu, ale prirodzene, ten, kto kúpil drahú nehnuteľnosť, bude aj za drahšie prenajímať. Odpoveď na vašu otázku tým pádom je, že ten, kto chce bývať v Starom meste, má teraz šancu nájsť peknú nehnuteľnosť. Nemyslím však, že za nízku sumu.

Ďurechová, Žilina:

V Žiline som si všimla podobný jav ako aj v iných mestách Slovenska a to, že pribudli byty z Airbnb na dlhodobý prenájom. Zatiaľ sa ceny prenájmov výrazne neznížili.

Sopko, Košice:

Prenajímatelia budú určite využívať možnosť štandardného dlhodobého nájmu. Zatiaľ však musím povedať, že sa ponuka prenájmov v Košiciach veľmi nezvýšila.

Prísnejšie pravidlá na získanie úveru

Budú banky poskytovať hypotéky opatrnejšie?

Krížik, Bratislava:

Snažím sa pravidelne komunikovať s mojím hypotekárnym špecialistom, aby som mal najaktuálnejšie informácie priamo z diania. Banky už teraz sprísnili podmienky na získanie úveru, čo je prirodzený krok. Ani banky nevedia, aká situácia nastane a rozdávanie peňazí by určite nebolo rozumné. Všetko záleží od toho, ako dlho bude táto situácia trvať, a aké ekonomické následky prinesie.

Sopko, Košice:

Áno, komunikoval som s niekoľkými finančnými sprostredkovateľmi, ktorí mi zhodne tvrdili, že hypotéky sa dávajú v obmedzenom režime. Banky už aj zvyšujú úroky na hypotékach, dôsledkom toho bude, že si hypotéku bude môcť dovoliť opäť menši počet ľudí. Niektoré banky sa dokonca rozhodli, že nebudú akceptovať príjmy z podnikania alebo príjmy z prace zo zahraničia.