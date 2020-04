Dominika Pacigová

Talent v rodine nepochybne ostáva. Deti Márie Čírovej si pripravili prekvapenie

Vyzerá to tak, že talent zdedili po mamičke. Mária zvečnila jedinečný okamih.

BRATISLAVA 9. apríla - Mária Čírová je známa nielen skvelými speváckymi výkonmi, ale aj tým, že rodina znamená pre ňu všetko. Vo februári oznámila radostnú novinku - pod srdcom nosí tretie dieťatko. Speváčka prednedávnom publikovala na sociálnej sieti video, ktoré si zamilovali stovky jej fanúšikov. Hugo a Zoe dojmú aj vás.

Talentovaní súrodenci

Súrodenci si spríjemňujú dni v karanténe a rodičom robia radosť. „Slzy mám v očiach, keď vidím, ako ich to spolu baví a som hrdá. Túto skladbičku začali cvičiť počas našej domácej izolácie, a takto to na nás dnes rozbalili. Musela som to zvečniť,“ napísala na Instagrame slovenská speváčka.

Plán na každý deň

V čase šírenia koronavírusu pracujú mnohí rodičia z domu, čo pri deťoch nie je najjednoduchšie. Slovenská speváčka však našla spôsob, ako si spríjemniť ťažké časy. Spolu s deťmi si zostavili plán, podľa ktorého sa riadia každý deň. Inšpirovala tak viacerých rodičov.

Jej ratolesti majú presne určené, kedy majú raňajky, obed, večeru či to, kedy pomáhajú mamičke. Okrem toho sa pripravujú do školy, hrajú na klavíri, chodia do prírody, volajú s kamarátmi a užívajú si spoločne strávený čas. „Každý má iný papier a každý deň sa program mení. Má to u nás obrovský úspech a na konci dňa mi v postieľkach povedia, mami, to bol super deň,“ uviedla Mária na sociálnej sieti.