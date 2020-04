Marián Balázs

Včera o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Natália žije na severe Talianska: Na začiatku sme aj my chodili do prírody, parkov a podcenili to. Potom začali čísla rapídne rásť

Natália Srnová žije a študuje v severnom Taliansku. Rozprávala o tom, aký je život v jednom z epicentier koronavírusu a či sú tamojší obyvatelia disciplinovaní.

BRATISLAVA 8. apríla - Aj počas pandémie koronavírusu viacerí Slováci zostávajú v zahraničí. Medzi nimi aj Natália Srnová, ktorá žije a študuje na severe Talianska v meste Bergamo. V talkšou KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom rozprávala o tom, aký je život v jednom z epicentier koronavírusu v Taliansku, či sú tamojší obyvatelia disciplinovaní, a čo odkazuje Slovákom, ktorí situáciu zľahčujú.

Po dlhých týždňoch sa v posledných dňoch v Taliansku objavuje klesajúci trend úmrtí a nových nakazených, hoci krajina je stála v kritickej situácii. „Konečne, po zdĺhavých štyridsiatich dňoch, keď bolo Taliansko v núdzovom stave, si môže nejakým spôsobom vydýchnuť, hoci nie úplne, pretože teraz bude veľmi podstatné vydržať v ňom a neustúpiť, lebo by to mohlo znamenať, že Taliansko by sa mohlo vrátiť o krok späť a všetko by sa mohlo zrútiť ako domček z karát,“ vysvetľuje študentka pre Dobré noviny.

Pandemická krivka začala klesať, vláda aj tamojší odborníci však upozorňujú, že treba sledovať, či sa stabilizuje, aby sa následne mohla vytvárať vízia do fáze 2 – aby sa obyvatelia Talianska naučili žiť s týmto vírusom. „Postupne by sa mal otvárať aj ekonomický sektor, samozrejme, len v niektorých odvetviach,“ vysvetľuje Natália. V marci boli počty úmrtí na severe Talianska oveľa vyššie ako minulé roky, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa už však eviduje menší nátlak.

Poľná nemocnica za absurdne rýchly čas

Taliansko trápi aj vysoký počet nakazených zdravotníkov, z ktorých množstvo novému koronavírusu podľahlo. Nápor bol v posledných týždňoch obrovský, tvrdí Natália, najmä v Bergame, ktoré bolo dlhý čas epicentrom. „Hoci je talianske zdravotníctvo jedno z najlepších, dá sa povedať, že s takýmto tlakom nikto nerátal. Niežeby to Talianov zastihlo nepripravených, teda sčasti áno, keďže boli prví v Európe,“ hovorí.

Ešte minulý týždeň boli mnohé nemocnice nútené vytvárať lôžka na chodbách či v márniciach. Ľudia sa však podľa Natálie zmobilizovali, a napríklad v Bergame bola vytvorená poľná nemocnica „v naozaj absurdnom čase, za sedem dní“, pričom pacientov mala prijímať už od pondelka.

Tak skoro v normálnom režime nebudú

Ako tvrdí, Taliani sa trochu sťažovali od začiatku núdzového stavu – dôvodom boli dekréty, ktoré vychádzali vo veľmi rýchlych intervaloch a často boli mätúce. „Občania teda nevedeli, čo môžu a čo nemôžu,“ vysvetľuje.

Súčasne platí núdzový stav do 13. apríla, aby vláda a odborníci mohli naplánovať ďalšie kroky. Určite však je isté, že Taliansko nebude tak skoro v normálnom režime. „Teraz sa skôr diskutuje o tom, čo urobiť, aké fabriky otvoriť, aké odvetvia uvoľniť,“ pripomína.

„Dokonca som teraz zachytila informáciu, že je v štádiu analýzy možnosť masívneho testovania s pomocou vzoriek z krvi, aby sa zistilo, či už niektorí občania majú v sebe protilátky. Často sa stáva, že ľudia ani nevedia, že si tým vírusom prešli,“ hovorí s dodatkom, že by to pomohlo ekonomickému sektoru – vedelo by sa, kto už ten vírus prekonal, na istý čas má vytvorenú imunitu a mohol by nastúpiť do práce.

Vlna solidarity a pomoci

Taliansko zasiahla aj vlna solidarity. Starosta Bergama Giorgio Gori vyzval ľudí, aby sa ozývali svojim starším rodinným príslušníkom, aby im tak pomohli na psychike. Zriadené sú aj rôzne linky poskytujúce priamu pomoc. „Zdá sa, že z toho najhoršieho sme vonku, minimálne nemocnice ten nápor zvládajú aj vďaka pomoci dobrovoľníkov a rôznych organizácií," tvrdí Natália.

Ako hovorí, vplyvní a známi Taliani sa už od začiatku snažia byť vzorom pre verejnosť a obracali sa hlavne na mladšiu generáciu, ktorá si na začiatku neuvedomovala vážnosť situácie. Vznikali aj rôzne kampane, ktoré vyzývali na to, aby ľudia ostali doma, a celebrity a osobnosti prispeli aj nemocniciam. Módne spoločnosti zas zmenili výrobu a pomáhajú výrobou dezinfekcie či rúšok.

Ľudia už sú disciplinovaní

Bergamo bolo medzi prvými červenými zónami, ktoré sa už od konca februára dostali do takých núdzovejších opatrení, hoci spočiatku to boli skôr odporúčania. Potom už sa začala situácia zhoršovať, pričom od 9. marca bolo celé Taliansko červenou zónou. Vonku sa dá pohybovať len za účelom nákupu nevyhnutných vecí, za prácou, či kvôli zdravotnému problému - samozrejme, s certifikátom, ktorý sa ukáže hliadkam kontrolujúcim občanov.

Natália hovorí, že na začiatku tá disciplína nebola až taká, aká by mala byť, keďže sa o koronavíruse nevedelo až tak veľa. „Situácia sa nadľahčovala, podceňovala. Minimálne tu na severe si to ľudia rýchlo rozmysleli potom, keď čísla začali rásť rýchlosťou svetla,“ vysvetlila a dodáva: „Ľudia sú tu disciplinovaní, pretože si uvedomujú, že teraz nie je čas na srandičky. Jediná možnosť, ako sa vyvarovať šíreniu vírusu, je ostať doma a rešpektovať pravidlá.

Hovorí, že posledný víkend už ľudia začali „vystrkovať rožky“, keďže karanténa trvá už dlho a vonku začalo byť pekne. Museli byť preto posilnené aj hliadky: „To sa ale stála bavíme o jednotlivcoch.“

Čo odkazuje ľuďom, ktorí si neuvedomujú vážnosť situácie?

Natália vyzdvihla opatrenia, ktoré nastolilo Slovensko. Ľuďom, ktorí si neuvedomujú vážnosť situácie, odkazuje toto:„My sme si tu tým v Taliansku prešli na začiatku. Chodili sme lyžovať, do parkov, do prírody, a potom tie čísla začali rapídne rásť. Nikto s tým nerátal. Potom sme nasadili takú stopku, spiatočku, zabrzdili sme, a teraz sa tu nekonajú návštevy medzi príbuznými," hovorí.

„Treba spomaliť a treba si uvedomiť, že ak nám záleží na zdraví ostatných, tak môžeme toho starého otca alebo starú mamu navštíviť neskôr, keď to prejde, alebo počuť sa cez telefón. Pretože najhoršia kombinácia sú starí ľudia a mladí, ktorí sú často asymptomatickí, ale môžu preniesť ten vírus na ohrozenejších a oslabenejších jedincov," odkazuje študentka.

Viac sa dozviete z priloženého videorozhovoru.