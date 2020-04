TASR, Dobré noviny

Dnes o 10:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní FOTO: Ak nemusíte, nikam dnes nechoďte. Takto to vyzerá na slovenských cestách

Na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy sa tvoria rozsiahle kolóny.

Na snímke dopravná zápcha z dôvodu kontroly pohybu osôb políciou na diaľnici D1 smerom z Trnavy do Bratislavy v stredu 8. apríla 2020 — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy sa tvoria rozsiahle kolóny. Vodiči sa musia pripraviť na niekoľkohodinové čakanie. Stojí sa už od Zelenča.

Kamióny spočiatku boli odstavené predovšetkým v pravom jazdnom pruhu, momentálne zasahujú už aj do stredného. Súčasnú situáciu komplikuje aj to, že pri odpočívadle v Zelenči kamionista zo Slovinska v strednom pruhu narazil do osobného motorového vozidla. Nikto sa nezranil.

„Doprava na vstupe do Bratislavy skolabovala," informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na sociálnej sieti. Upchaté sú podľa zástupcov BSK všetky príjazdové cesty a jazdu do hlavného mesta v stredu odporúčajú zrušiť.

Na snímke policajná hliadka počas kontroly vodičov na ceste na Senec v Bratislave v stredu 8. apríla 2020. Foto: TASR/Pavol Zachar

Na snímke dopravné kolóny na diaľnici D2 v dôsledku kontrol v stredu 8. apríla 2020 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke dopravné kolóny na diaľnici D2 v dôsledku kontrol v stredu 8. apríla 2020 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Zelená vlna RTVS informuje, že kolóny sa tvoria aj na vjazde do Bratislavy zo Senca po Starej ceste, zdržanie je viac ako hodinu. Vodiči upozorňujú na viac ako hodinové zdržanie aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky a na D2 pri Stupave v oboch smeroch.

Problémy sú aj s dopravou v iných častiach Slovenska. Zelená vlna hlási minimálne hodinové zdržania na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny, na vjazde do Košíc z Nižného Klátova aj Malej Idy, na výjazde zo Strážskeho do Vranova nad Topľou na trase Bučany - Trakovice v oboch smeroch, v Dargove v oboch smeroch a za Bánovcami nad Bebravou v smere do Trenčína.

Na snímke policajná hliadka počas kontroly vodičov na ceste na Senec v Bratislave v stredu 8. apríla 2020. Foto: TASR/Pavol Zachar

Na snímke dopravné kolóny na diaľnici D2 v dôsledku kontrol v stredu 8. apríla 2020 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke dopravné kolóny na diaľnici D1 pri Zelenči v dôsledku sprísnených kontrol v stredu 8. apríla 2020. Foto: TASR/Monika Himpánová

„Pod Strečnom smerom do Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a za Kysuckým Novým Mestom v smere do Žiliny minimálne dve hodiny," doplnili vodiči.

Policajti kontrolujú vodičov na základe vládnych opatrení na ochranu pred šírením nového koronavírusu, ktoré vstúpili do platnosti od polnoci.