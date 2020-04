TASR

Dnes o 09:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tréner hokejove reprezetnácie Ramsay sa vzdal platu: Dúfa, že v auguste už budú spolu

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay urobil veľké gesto a vzdal sa svoju platu až do obnovenia sezóny.

Na snímke vľavo tréner Slovenska Craig Ramsay — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay urobil veľké gesto a vzdal sa svoju platu až do obnovenia sezóny. Zo svojho domova v americkom meste Tampa zároveň zaželal všetkým Slovákom veľa šťastia a zdravia v čase pandémie koronavírusu.

Ramsay si uvedomuje, že slovenský hokej sa po predčasne ukončenej sezóne ocitol v náročnej situácii a tak sa rozhodol podporiť ho: „V snahe pomôcť Slovenskému zväzu ľadového hokeja sa vzdávam svojho platu až do času, kým nepôjdeme späť do práce. Dúfam, že koncom augusta budeme na olympijskú kvalifikáciu všetci zdraví a dokončíme spoločne našu snahu,“ povedal vo videoodkaze na stránke SZĽH. Olympijská kvalifikácia by sa mala uskutočniť 27. až 30. augusta v Bratislave

Slovenskí hokejisti mali v apríli odštartovať prípravu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, pre pandémiu koronavírusu však podujatie odložili a rovnako aj prípravné zápasy v rámci série Euro Hockey Challenge

„Chcel by som popriať všetkým Slovákom veľa šťastia počas tejto krízy. Všetkým mojim kamarátom a kolegom. Podporujeme vás! Dúfam, že dokážeme zostať spolu ako tím. Ak sa budeme správať tímovo, tak spoločne porazíme krízu, ktorej čelíme. Celá rodina Ramsayovcov vám praje, aby ste boli v bezpečí, aby ste boli zdraví a aby ste v budúcnosti mali vynikajúci život," odkázal Ramsay na Slovensko.