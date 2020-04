TASR

NHL: Komisár Bettman pripustil, že základnú časť nedohrajú

Komisár NHL Gary Bettman — Foto: TASR/AP

New York 7. apríla (TASR) - Komisár NHL Gary Bettman v utorok prvýkrát verejne pripustil, že v NHL nebude možné dokončiť základnú časť sezóny. Podľa jeho slov sú momentálne na stole všetky možnosti. „Nič sme zatiaľ nevylúčili,“ povedal v rozhovore pre televíznu stanicu NBCSN.

Ideálny scenár by podľa neho bol, keby sa dokončila základná časť, aby sa férovo určili miestenky do play off. „Rozumieme ale tomu, že to možno nebude možné,“ vyhlásil podľa AP komisár s tým, že liga na definitívu stále potrebuje jasnejší obraz o vplyve pandémie koronavírusu.

NHL je prerušená od 12. marca, do konca základnej časti zostáva odohrať 189 duelov. Bettman potvrdil, že vzhľadom na rozšírenie vírusu je v hre aj odohratie zápasov na neutrálnej pôde. Sezónu by podľa neho mohli dokončiť aj v lete. Portál sportsnet.ca už predtým informoval, že sezónu NHL by mohli dohrať na štadiónoch v Severnej Dakote.

V USA evidovali v utorok večer SELČ vyše 386 587 prípadov ochorenia COVID-19, 12 275 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 209 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 1,41 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 81.000 osôb.