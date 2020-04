TASR

Dnes o 07:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kvalifikačné obdobie pre OH v Tokiu sa definitívne skončí 29. júna 2021

Všeobecnú úpravu kvalifikačných kritérií schválila exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. apríla (TASR) - Kvalifikačné obdobie pre OH v Tokiu sa definitívne skončí 29. júna 2021. Všeobecnú úpravu kvalifikačných kritérií schválila exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Pre pandémiu koronavírusu preložili organizátori spolu s MOV tokijské hry na budúci rok, uskutočnia sa od 23. júla do 8. augusta 2021. Revízia kvalifikačného procesu v jednotlivých športoch a detailné určenie jeho modifikácie bude nasledovať tak rýchlo, ako to len bude možné.

Zámer je finalizovať úpravu kvalifikačných kritérií v jednotlivých športoch do polovice apríla, ale nie je isté, či to vzhľadom na stále komplikovanú situáciu v množstve krajín sveta bude možné.

Kvalifikačné obdobie sa skončí 29. júna 2021, no jednotlivé medzinárodné śportové federácie si uzávierku kvalifikačného procesu môžu stanoviť aj pred týmto dátumom. Národne olympijské výbory musia konečné menovité nominácie svojich športovcov nahlásiť do 5. júla 2021.

Prioritou zostáva, aby systém prideľovania miesteniek a plnenia limitov v každom športe, pokiaľ je to možné, zodpovedal pôvodnému systému. Na základe tejto priority sa medzinárodným federáciám odporúča, aby nahradili zrušené kvalifikačné podujatia, na ktorých sa bojovalo o miestenky na OH, rovnakým počtom nových.

V športoch, kde sa pôvodne prideľovanie miesteniek odvíjalo od olympijských rebríčkov, je plne v právomoci federácií stanoviť nový termín uzávierky rebríčka a novú cestu k získaniu miesteniek.

Exekutíva MOV pripúšťa ako poslednú alternatívnu metódu na pridelenie individuálnej miestenky na OH pre národný olympijský výbor zohľadnenie dlhodobých výsledkov (napríklad rebríčkového umiestenia či historických výsledkov). Na základe takejto kvóty pre NOV by miestenku mohol dostať konkrétny športovec na meno.

MOV potvrdil princíp, že športovci, ktorí už splnili kvalifikačné kritériá na OH v Tokiu, zostanú kvalifikovaní. Tam, kde je to možné, federácie upravia vekové kritéria účasti tak, aby športovci, ktorí spĺňali vekové kritérium na štart na OH v pôvodnom termíne, ich spĺňali aj v roku 2021. Toto opatrenie sa týka futbalu.

V prípade športov, v ktorých športovci nespĺňali stanovený dolný vekový limit pre štart na OH v roku 2020, ale budú ho spĺňať v roku 2021, je podľa aktuálneho rozhodnutia exekutívy MOV určenie spôsobilosti štartu týchto športovcov vo výlučnej právomoci príslušnej športovej federácie. Na Slovensku ale nie sú športovci v takom mladom veku, ktorí by mali reálnu šancu bojovať na účasť na OH v Tokiu, pripomenul portál olympic.sk.