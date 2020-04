TASR

Tento alebo budúci týždeň predstaví vláda pomoc veľkým firmám

Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.

Na snímke zľava vpredu predseda vlády SR Igor Matovič, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, prezident Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Alexej Beljajev, prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. apríla (TASR) - Vláda do konca tohto týždňa alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom. Malo by ísť napríklad o podporu udržania pracovných miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem.

Na utorkovom rokovaní pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa na tom zhodli predstavitelia vlády a zamestnávateľských združení. „Konkrétne prepočty urobí Ministerstvo financií SR, finalizujú ich dnes, zajtra, teda finálne prepočty budú,“ priblížil premiér.

Opatrenia predložia najneskôr budúci týždeň

Vláda v súvislosti s novým koronavírusom s takouto pomocou veľkým zamestnávateľom podľa neho počítala. „Len sme potrebovali, aby nám odbrzdila poistku Európska komisia. Vyzerá to, že poistka odbrzdená je. My môžme pomôcť tak, ako sme pomohli malým a stredným zamestnávateľom, aj veľkým zamestnávateľom,“ priblížil Matovič.

„Dúfam a želám si, že vo veľmi krátkej dobe, ideálne tento týždeň, najneskôr budúci, predložíme konkrétne opatrenia. Doplníme už týmto ten veľký zásobník opatrení, ktoré boli do dnešného dňa zrealizované tak, aby ekonomické škody boli čo najnižšie. Samozrejme, nebudú nulové,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Vypočuli si predstavy veľkých zamestnávateľov

Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) si na rokovaní príslušní ministri vypočuli predstavy veľkých zamestnávateľov. „Teraz to všetko vyhodnotíme. Verím, že do konca týždňa budeme vedieť oznámiť riešenie, ktoré bude prijateľné pre čo najviac zamestnávateľov, ale tým aj pre zamestnancov na Slovensku. A to tak, aby bolo udržaných čo najviac pracovných miest," podotkol Krajniak.

Aj podľa Petra Mihóka, predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) zásadnou vecou, na ktorej sa dohodli ministri a predstavitelia veľkých zamestnávateľských zväzov je, že vláda ešte tento týždeň príjme opatrenia na pomoc veľkým zamestnávateľom. „Opatrenia však musia byť také, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné s okolitými krajinami,“ poznamenal Mihók.

