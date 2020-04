TASR

NHL: Sezónu by mohli dohrať v jednom štáte, uvažuje sa o Severnej Dakote

Zámorská hokejová NHL by mohla dohrať sezónu 2019/2020 v Severnej Dakote.

Na archívnej snímke z 12. marca 2020 je domovský štadión zámorskej hokejovej NHL Ottawy Senators — Foto: TASR/AP

New York 7. apríla (TASR) - Zámorská hokejová NHL by mohla dohrať sezónu 2019/2020 v Severnej Dakote. Podľa portálu sportsnet.ca je to jedna z možností, o ktorej budú rokovať vedenie ligy s hráčskou asociáciou NHLPA.

Portál uvádza, že na dohratie sezóny, pravdepodobne bez divákov, treba viacero štadiónov, no Ralph Engelstad Arena Univerzity v Severnej Dakote by bola vhodným riešením. Táto hala v meste Grand Forks už hostila MS juniorov v roku 2005, MS do 18 rokov v roku 2016 a svoje domáce zápasy tu hrá tím Fighting Hawks v univerzitnej lige NCAA. Navyše tu už niekoľko rokov absolvuje predsezónnu prípravu Winnipeg Jets a štadión si v minulosti vyslúžil pochvalu aj od Waynea Gretzkého.

Na jednom mieste by sa mohli dohrať aj NBA či MLB

„Dostupnosť hotelov v Grand Forks by bola výzva. Zatiaľ nie je nič známe o logistike, alebo či by bol samotný štát ochotný usporiadať takúto udalosť. Táto oblasť však dáva zmysel, keďže je tu aréna, pravdepodobnosť, že sa bude hrať bez divákov a relatívne nízka hustota obyvateľstva. Len Montana, Wyoming a Aljaška majú nižšiu," napísal odborník sportsnet.ca Elliotte Friedman.

Na jednom mieste by sa mala dohrať aj basketbalová NBA. Najviac sa hovorí o Las Vegas. V bejzbalovej MLB zase zvažujú, že sa celá sezónu odohrá na zavretých štadiónoch v oblasti Phoenixu.

Rokovania o možnostiach prebehnú tento týždeň

NHL a NHLPA by mali tento týždeň rokovať o možnostiach dohratia sezóny. Tú prerušili 12. marca až do odvolania pre pandémiu koronavírusu. Do konca základnej časti súťaže zostáva odohrať 189 zápasov. Dlhodobá časť sa mala skončiť 5. apríla, o dva dni neskôr mali odštartovať vyraďovacie súboje.

V USA evidovali v utorok dopoludnia vyše 368.000 prípadov ochorenia COVID-19, 10.986 ľudí chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 209 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 1,35 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 75.000 osôb.