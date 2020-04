Vedenie Bundesligy pripravuje plán, ako dohrať sezónu za zatvorenými bránami

TASR

Futbalisti bundesligového klubu Schalke 04 trénujú v dostatočnej vzdialenosti od seba počas koronavírusovej pandémie v Gelsenkirchene 1. apríla 2020 — Foto: TASR/AP

Berlín 7. apríla (TASR) - Vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) pripravuje plán ako dohrať bundesligovú sezónu bez divákov. Podľa informácií denníka Bild by na každom zápase mohlo byť najviac 239 ľudí.

Na každom štadióne by mohlo byť najviac 30 usporiadateľov a štyria podávači lôpt. Vo vnútorných priestoroch by sa mohlo pohybovať maximálne 126 osôb - kompletné mužstvá, na každý tím ôsmi tréneri, kustódi a lekári.

Na tribúnach maximálne 113 osôb

Na tribúny by pustili najviac 113 osôb, medzi nimi 30 novinárov. Početne najväčší tím by mal televízny štáb, ktorý by mohol počítať s 36 osobami v priestoroch štadióna. Divácke sektory na tribúnach zostanú prázdne.

Na zápasoch nebudú prítomní ani VIP-hostia a pracovníci klubu, ktorí nie sú potrební k organizácii stretnutia. Zavreté zostanú aj všetky občerstvovacie zariadenia, nebude sa podávať žiadne jedlo ani nápoje. Pred arénou bude približne 50 usporiadateľov, ktorí budú brániť zhromažďovaniu fanúšikov.

Ide o minimalizovanie strát

DFL plánuje takýto postup v prípade znovuobnovenia sezóny, ktoré podľa agentúry DPA nenastane skôr ako na začiatku mája. Kľúčové je, aby sa zápasy vysielali v televízii a kluby tak mohli počítať s plným príjmom z televíznych práv. Po ústupe pandémie by sa mohli na tribúny diváci vrátiť.

Kluby najvyššej súťaže veria, že dohrajú sezónu za zatvorenými bránami, aby minimalizovali straty. Ak sa ročník už neobnoví, kluby prídu približne o 750 miliónov eur. Podľa magazínu Kicker niekoľkým dokonca hrozí konkurz.

Najvyššia nemecká súťaž je pre pandémiu koronavírusu prerušená od 8. marca a s určitosťou sa nebude hrať minimálne do konca apríla. V krajine evidovali k utorkovému ránu vyše 103 000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 1810 ľudí.