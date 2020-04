TASR

Dnes o 14:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česká vláda schválila možnosť vycestovať po 14. apríli z krajiny

Obmedzenie voľného pohybu osôb v Česku bude platiť do konca núdzového stavu. Informácie priniesol v pondelok neskoro večer portál Novinky.cz.

Muž so starou vojenskou plynovou maskou na tvári z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu čaká na metro v Prahe 17. marca 2020, ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Opatrenia, ktorými česká vláda počas pandémie koronavírusu obmedzuje voľný pohyb, uzavrela reštaurácie a obchody, budú platiť celé obdobie núdzového stavu.

Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotníctva a vláda to v pondelok vzala na vedomie. Opatrenia mali dosiaľ vždy konkrétny koniec a predlžovali sa. Najprv platili do 1. apríla, potom do 11. apríla. Teraz teda nie je stanovený žiadny konkrétny dátum. Český kabinet zároveň schválil možnosť vycestovať po 14. apríli z Česka.

Núdzový stav teraz platí do 11. apríla a Poslanecká snemovňa bude v utorok rozhodovať, či ho predĺži do konca mesiaca alebo až do 11. mája, ako navrhuje vláda. Z vyjadrení politikov však vyplýva, že dajú prednosť dátumu 30. apríla.

V rámci opatrení nemôžu ľudia chodiť von, iba v prípadoch, keď je na to jasný dôvod, čo je predovšetkým cesta na nákup, do zamestnania alebo kvôli pomoci príbuznému. Dovolené sú aj prechádzky v prírode a od utorka tiež športovanie na vonkajších športoviskách.

Takisto je nariadené až na výnimky nosiť rúška na verejných priestranstvách a nezhromažďovať sa v skupinách väčších než dvaja ľudia, ak nejde o členov domácnosti. Uzatvorené zostávajú stále niektoré obchody a služby a predovšetkým reštaurácie, bary a kaviarne, pripomenul portál Novinky.cz.

Ľudia v Česku možno budú môcť po 14. apríli v odôvodnených prípadoch vycestovať z krajiny. Vláda schválila návrh Ústredného krízového štábu. Vycestovať bude možné napríklad na služobnú cestu, montáž výrobného zariadenia, technickú opravu, návštevu lekára či za príbuznými v prípade, že Snemovňa predĺži núdzový stav.

Podrobnosti podmienok vycestovania bude krízový štáb ešte len riešiť. Tí, ktorí z Česka odídu, však budú musieť ísť po návrate do 14-dňovej karantény. Ďalšie informácie poskytnú úrady v utorok.

Zatiaľ do Veľkonočnej nedele 12. apríla trvá až na výnimky zákaz vycestovania obyvateľov Českej republiky, rovnako ako zákaz vstupu cudzincov do Česka.