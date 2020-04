Donáška potravín pre seniorov už funguje pre všetkých 13 okresov BBSK

TASR

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) – Vo všetkých 13 okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) môžu seniori a ohrozené skupiny obyvateľstva požiadať o donášku potravín či voľnopredajných liekov.

Kraj službu spustil od pondelka, doručenie je bezplatné, záujemcovia platia len hodnotu nákupu priamo pri jeho doručení. TASR o tom v pondelok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.

Za prvý týždeň rozviezli 32 nákupov

„BBSK službu rozšíril na celé územie kraja po tom, ako ju pilotne otestoval v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Jej fungovanie je možné i vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa zaregistrovali do krajskej databázy. Na bezplatnom telefónnom čísle 0800 221 235 si môžu seniori a ohrozené skupiny obyvateľstva objednať potravinový nákup od pondelka do piatka, od 8.00 do 15.00 h, s doručením na nasledujúci pracovný deň," vysvetlila Štepáneková s tým, že platba je možná v hotovosti aj kartou.

„Za prvých sedem dní fungovania služby ‚Staráme sa o starkých‘ sme rozviezli 32 nákupov, ktoré si objednalo 29 seniorov, niektorí opakovane. Rozvoz sa uskutočnil do 13 miest a obcí," konštatovala Zuzana Lafférsová, ktorá za BBSK koordinuje projekt nákupov.

Pomáhajú najohrozenejším

Služba pre seniorov je súčasťou krízového plánu BBSK, ktorý má za cieľ bojovať proti šíreniu nového koronavírusu a zmierniť dosahy krízy na obyvateľov. Viac informácií záujemcovia nájdu na www.bbsk.sk/koronavirus.

„Je dôležité, aby seniori, ktorí patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva v prípade ochorenia COVID-19, nemuseli pre nákupy opúšťať svoje domovy. Chceme sa o nich postarať tak, aby mohli zostať v bezpečí. Veríme, že službu donášky potravín ich bude využívať čoraz viac,“ zdôraznil šéf kraja Ján Lunter.