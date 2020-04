Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Španielske mestečko hlási nula prípadov koronavírusu. Ako sa mu to podarilo v tak zasiahnutej krajine?

Všetky cesty, ktoré vedu do obce, zahatali. Ostala len jedna, ktorá je prísne strážená.

Mestečko Zahara de la Sierra — Foto: Instagram/nndjoe

CÁDIZ 7. apríla - Zahara de la Sierra je impozantná obec v Andalúzii, ktorá vyrástla doslova na skale. V minulosti slúžila ako opevnenie na odrážanie útokov nepriateľov. V stredoveku o ňu bojovali Mauri a kresťania. Začiatkom 19. storočia ju drancovali Francúzi.

Neviditeľný nepriateľ

Teraz na ňu útočí ďalší nepriateľ, ktorý naháňa strach celému svetu - COVID-19. Avšak vďaka svojej polohe a prísnym opatreniam sa zatiaľ dedinka úspešne bráni.

Španielsko postihnuté pandémiou Španielsko je dnes krajinou s druhým najväčším počtom potvrdených prípadov nákazy na svete. Celkovo ich hlási viac ako 140-tisíc. Najviac prípadov majú v USA - viac ako 368 000.

Doslova sa odstrihli od okolitého sveta

Mestečko na juhu Španielska sa 14. marca doslova odstrihlo od okolitého sveta. Starosta Santiago Galván sa rozhodol zablokovať štyri z piatich vchodov do obce.

V tom čase nemali žiadneho nakazeného. V dedinke so 1400 obyvateľmi nebol od uzavretia zaznamenaný jediný prípad COVID-19. „Sú to už viac ako dva týždne a myslím si, že je to dobré znamenie,“ povedal Galván pre portál CNN.

Zahara de la Sierra. Foto: Instagram/nube_gota_y_su_familia

Obyvatelia opatrenia podporujú

Drastické kroky starostu majú plnú podporu obyvateľov, najmä tých starších. Takmer štvrtina z nich má viac ako 65 rokov; v domove dôchodcov je viac vyše 30 obyvateľov. Mestá a dediny v okolí navyše zaznamenali niekoľko prípadov úmrtia na nový koronavírus.

Prvé dni blokovania mesta neboli vôbec ľahké. Mesto s úzkymi uličkami a bielymi domami a olivovými hájmi s výhľadom na vodnú nádrž sa nachádza len hodinu autom od obľúbenej turistickej destinácie, mesta Sevilla.

Museli „odháňať“ turistov

Starosta hovorí, že v prvých dňoch museli posielať naspäť francúzskych a nemeckých turistov, ktorí nevedeli o opatreniach miestnej samosprávy.

Jediná sprístupnená cesta do obce je prísne strážená. Kontrolu vedie jeden policajný dôstojník. Dvaja muži oblečení v skafandroch, ktoré sa za normálnych okolnosti používajú pri postrekoch olivových hájov, dôkladne umývajú každé auto, ktoré prejde do mesta. Dezinfikujú sa aj pneumatiky.

Dezinfikujú mesto, ženy rozvážajú potraviny

Preventívne opatrenie zaviedli aj vo vnútri obce. „Každý pondelok a štvrtok o 17:30 je v uliciach skupina desiatich ľudí, ktorí dezinfikujú mesto, všetky ulice, námestia,“ hovorí Galván.

Miestny podnik platí dve ženy za dodávku potravín a lekárskych potrieb, aby znížil počet ľudí na uliciach, najmä tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Pracujú asi 11 hodín denne.

Jedna z nich je 48-ročná Auxi Rascon, ktorá tvrdí, že reakcia ostatných občanov na opatrenia bola úžasná. „Sú šťastní, pretože nemusia chodiť von, cítia sa chránení,“ povedala. Dodala, že je hrdá na rýchlu reakciu mesta. „V správnom okamihu prijali správne opatrenia a teraz vidíme výsledky,“ domnieva sa.

Deťom hrá auto

Obec myslí aj na najmenších. Do ulíc vyslala dve autá s hudbou a svetlami „aby deti mohli vyjsť na balkón a zabávať sa“, vysvetľuje starosta.

Obyvatelia podobných miest v Španielsku, akým je Zahara, prevažne vedú vlastné podniky a sú samostatne zárobkovo činné osoby. Metská rada počas stavu núdze zo svojho pohotovostného fondu pokryje náklady na elektrinu, vodu a dane pre miestne podniky.

Pre starostu je to viac ako len finančná pomoc. Ide o zachovanie Zahary ako komunity. Starosta však vie, že ak bude epidémia naďalej zúriť, Zahara bude nakoniec potrebovať pomoc od Madridu alebo od regionálnej vlády.