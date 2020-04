Dobré noviny

Dnes o 13:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výherca je známy! Kampaň od Dobrých novín pre malých a stredných podnikateľov zaujala stovky firiem

Výhercu uvidia milióny Slovákov, ktorí sú čitateľmi Dobrých novín.

— Foto: Archív DM

BRATISLAVA 7. apríla - Dopady krízy, ktorú priniesol nový koronavírus, pociťujú ľudia naprieč celým svetom. Redakcia Dobrých novín ihneď zareagovala a rozhodla sa, že pomôže tým, ktorí museli obmedziť svoje podnikanie a nevedia, čo ich v budúcnosti čaká.

Výhercu uvidí množstvo Slovákov

V období krízy sa často skracujú rozpočty na reklamu, čo je nepochybne škoda, keďže šikovných podnikateľov, ktorých môžeme podporiť, nie je vidieť. Vďaka kampani na serveri DobréNoviny.sk sa o nich môžu dozvedieť viac ako 2 milióny čitateľov (Zdroj: IAB Monitor - marec 2020), ktorí si za mesiac prečítajú pozitívne zamerané spravodajstvo. Aj preto sa redakcia rozhodla, že malých a stredných podnikateľov odmení poskytnutím priestoru v hodnote 2000 eur.

Pravidlá súťaže boli veľmi jednoduché

Výzva bola uverejnená 19.3. a až do 5.4. sa do nej zapojilo niekoľko stoviek malých a stredných podnikateľov, ktorí sa zaregistrovali pomocou formuláru uverejneného na webe DobréNoviny.sk.

Kto sa stal víťazom?

Vyhodnotenie prebehlo transparentne, a to takým spôsobom, že bol výherca vyžrebovaný náhodným výberom spomedzi všetkých prihlásených naživo na Facebooku Dobré noviny. Šťastie sa usmialo na spoločnosť WNOOZOW / textilná a gobelínová manufaktúra, ktorú zastupuje a do súťaže prihlásila majiteľka Daniela Ferenčíková. Jej reakcia na informáciu, že práve ona vyhrala kampaň bola naozaj bezprostredná: „Som šokovaná a nemôžem tomu uveriť.“ Na otázku, prečo sa rozhodla zapojiť do súťaže prišla však jasná odpoveď: „Prihlásila som sa na vašu výzvu, lebo som nikde inde nič podobné nevidela,“ dodala Daniela.

Týmto sa však pomoc Dobrých novín nekončí

„S naším tímom aj v tejto chvíli premýšľame nad tým, ako pomôcť ostatným podnikateľom, ktorí sa zapojili do výzvy, no nemali toľko šťastia. Určite niečo vymyslíme aj pre ostatných, aby vďaka Dobrým novinám mohli naštartovať svoj biznis.“ uviedol CEO mediálneho domu Dobré médiá, s.r.o. Róbert Sedlák, ktorý zastrešuje všetky pozitívne médiá pod jednou strechou - okrem Dobrých novín je to aj internetové DobréRádio.sk a najobľúbenejší hobby portál na Slovensku ToJeNápad.sk