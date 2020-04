Michaela Mäsiarová

Pandy sa po 10 rokoch spolužitia konečne pokúšajú o potomka. Asi potrebovali len prázdnu zoo

Prázdna zoo, klietka a v nej dve znudené pandy. Po 10 rokoch si však konečne všmili jedna druhú a možno z toho bude babyboom.

Pandy zrejme len potrebovali súkromie. — Foto: Facebook/Ocean Park Hong Kong

HONGKONG 7. apríla - V začiatkoch aktuálnej pandémie sa s príchodom stále prísnejších a prísnejších opatrení v súvislosti s izoláciou, ocitli rodiny spolu v jednej domácnosti, na rozhodne dlhší časový úsek, ako sme zvyknutí aj v čase najväčších sviatkov, ako sú trebárs Vianoce. Ale aj počas nich máme možnosť sem tam „vypnúť“ a od rodiny si pri všetkej láske, oddýchnuť. Dnes sú tie možnosti viac ako oklieštené a mnoho partnerov na to zďaleka nebolo pripravených. Ak máte deti, čas v karanténe rozhodne uteká rýchlejšie. No ak ste sa v izolácii ocitli s partnerom sami, skladanie puzzle, vás asi veľmi rýchlo omrzí.

Aj preto svet aktuálne zaplavujú vtipy o sexuálnom pretlaku v čase karantény. Svoje o tom vedia aj pandy v jednej hongkongskej zoo. Po 10 rokoch si k sebe našli cestu a možno z toho bude aj malá panda. Zamestnanci tejto zoo, by takýto happyend rozhodne privítali.

Pandy sú mimoriadne ohrozené, no k páreniu „sa nemajú“

Po tom, čo prekvapení zamestnanci spomínanej zoo zaznamenali, že tieto pandy vstúpili koncom marca do hormonálneho cyklu, dúfali v zázrak. Pandy totiž patria k notoricky „zlým“ v chove v zajatí. Takže, keď sa dozvedeli, že dve pandy žijúce roky v jednej klietke bez akéhokoľvek náznaku chuti na párenie, sa do toho pustili jedna radosť, mali čo oslavovať. Možno za to mohol aj fakt, že hongkongská zoo sa zrazu ocitla bez akýchkoľvek návštevníkov po tom, ako bola pre hrozbu koronavírusu uzavretá. Pandám súkromie očividne viac ako len prospelo.

Od roku 2010 boli totiž zrušené aj takzvané pokusy o prirodzené párenie a pandy dlhodobo figurovali na zozname najohrozenejších zvierat.

„Úspešný proces prirodzeného párenia je dnes pre nás všetkých mimoriadne vzrušujúci, pretože pravdepodobnosť otehotnenia prirodzeným párením je vyššia ako pri umelej inseminácii. Dúfame, že tento rok prinesieme Hongkongu nádherné správy o tehotenstve,“ hovorí majiteľ zoo v Hongkongu.

Počet pánd vo voľnej prírode pomaly rastie. Medzinárodná únia pre ochranu prírody v roku 2016 presunula obrie pandy z ohrozenej kategórie, do kategórie „zraniteľných“ a to vďaka 17 % nárastu ich počtu v rokoch 2004 až 2014.