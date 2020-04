Dobré noviny

Adam Ďurica predstavil výnimočnú novinku Vlci. Energiou nabitá skladba je začiatkom novej etapy

Adam nezaháľa ani počas karantény. Fanúšikov potešil energickou novinkou.

Na snímke slovenský spevák Adam Ďurica. — Foto: TS, Instagram/adamdurica

BRATISLAVA 7. apríla - Rok 2019 ukončil Adam Ďurica vypredaným turné akustických koncertov spoločne s vydaním Live albumu. V prvých mesiacoch roka 2020 oznámil termíny svojich dvoch veľkých koncertov a predstavil hostí. Katarína Knechtová a Lukáš Adamec sa v novembri predstavia v rámci Adam Ďurica SYMPHONIC BIG BAND ORCHESTRA v Košiciach a Bratislave.

Avšak ani teraz v čase karantény kvôli koronavírusu nezaháľa a prináša svoju novinku Vlci. Energiou nabitú skladbu s textom od Adriany Pusztovej dopĺňa aj lyric video, ktoré vytvoril režisér Jakub Mahdal.

V diaľke vijú vlci a cítia náš pach, kým si so mnou nemaj strach, nemaj strach

„V prvom rade chcem povedať že sa strašne teším z novej hudby ktorú teraz tvorím. Nechcem aby to zle vyznelo ale je to aj vďaka karanténe. Pri nových pesničkách som sa vždy snažil prísť s novým zvukom a produkciou, a ukázať tak svoj posun a vývoj. A práve preto sú VLCI mojím novým singlom, pretože je to energický silný song v ktorom je vlastne všetko nové. A nebojím sa povedať, že je to začiatok mojej novej hudobnej etapy“ charakterizuje skladbu Adam.