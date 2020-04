TASR

Prezidenka víta prísnejšie opatrenia cez sviatky. Vyzýva na rozvážnu komunikáciu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) prijala predsedu vlády SR Igora Matoviča (vpravo) a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (vľavo) — Foto: TASR/Martin Baumann

Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta rozhodnutie odborného konzília na sprísnenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu počas veľkonočných sviatkov.

Zároveň vyzvala predstaviteľov štátu na pokojnú a rozvážnu komunikáciu smerom k občanom. Uviedla to v pondelok po prvom pracovnom stretnutí s novým premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina).

Prezidentka ocenila rozsah, kvalitu a rýchlosť opatrení, ktoré doteraz prijali vláda a Národná rada SR. „Je dôležité, aby sme udržali vysokú mieru sebadisciplíny,“ dodala s tým, že občania majú jej dôveru. Po sviatkoch by podľa nej bolo dobré situáciu opäť prehodnotiť s odborníkmi.

Predseda parlamentu prisľúbil, že v parlamente urobí všetko preto, aby zákony prijaté pre situáciu s novým koronavírusom boli tak ako doteraz prijímané konsenzom naprieč celým politickým spektrom. Zároveň poďakoval občanov za ich zodpovedný prístup.

Premiér vyhlásil, že pri opatreniach nie je možné teraz poľaviť. Tvrdí, že je potrebné zistiť reálny stav v rómskych osadách a u ľudí, ktorí pricestovali zo zahraničia.

Matovič sa vyjadril tiež k svojej komunikácii o možnom vypnutí Slovenska (tzv. blackoute). Považuje ju za vhodnú. Tvrdí, že hovoril iba o návrhoch, o ktorých sa uvažovalo. Čiastočné „vypnutie“ podľa neho zažívame už teraz.

Premiér má na pondelkovom zasadnutí vlády navrhnúť prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb, a to od 8. apríla do 13. apríla, s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci. Informoval o tom v nedeľu po stretnutí s lekárskymi odborníkmi.