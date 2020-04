TASR

Dnes o 15:43 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Do virtuálneho projektu Hack the Crisis Slovakia sa zapojilo viac ako 500 ľudí

Do globálneho boja proti pandémii nového koronavírusu sa uplynulý víkend zapojilo viac ako 500 ľudí.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Markus Spiske

Bratislava 6. apríla (TASR) – Do globálneho boja proti pandémii nového koronavírusu sa uplynulý víkend zapojilo viac ako 500 ľudí a počas 48-hodinového virtuálneho podujatia Hack the Crisis Slovakia vznikli desiatky riešení na aktuálne zdravotnícke, spoločenské a ekonomické problémy. TASR o tom informoval Tomáš Kočí zo spoločnosti Seesame.

„Do akcie, ktorú sme s tímom pripravili doslova za pár dní, sa zapojilo viac ako 80 riešiteľov v 23 tímoch, 60 mentorov a odborníkov. Tí v extrémne krátkom čase priniesli množstvo podnetov na riešenie nastolených problémov. Všetkým ďakujeme za húževnatosť, čas a nasedenie, ktoré do riešení vložili," uviedol spoluorganizátor Hack the Crisis Slovakia Marek Lavčák.

Dodal, že on a jeho tím veria, že mnohé z nich bude možné uplatniť na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách a potlačiť tak následky krízy. Víťazom hackathonu sa stal projekt Smart Triage. Kočí informoval, že ide o aplikáciu, ktorá má nahradiť vstupné dotazníky v nemocniciach pre ľudí podozrivých na ochorenie COVID-19 a znížiť tak riziko šírenia nákazy.

„V aplikácii by si pacient už pred príchodom do nemocnice vyplnil všetky údaje v smartfóne. Zdravotnícky personál v nemocnici by ich už len zoskenoval a vyhodnotil riziko infekcie," priblížil Kočí.

Dve z najlepších riešení, Smart Triage a Q-Tracker, sa budú môcť podľa Kočího zúčastniť aj na medzinárodnom šesťtýždňovom akcelerátore. V ňom môžu pre svoj nápad vyvinúť prototyp, získať investora a globálny dosah.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.