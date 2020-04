TASR

Študenti UNIZA spustili kampaň, chcú nakúpiť materiál na ochranné štíty

Žilina 6. apríla (TASR) – Študenti Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) vytvorili prvú fakultnú crowdfundingovú kampaň Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pomáha nemocniciam.

Jej cieľom je vyzbierať prostredníctvom stránky ludialudom.sk finančnú pomoc na nákup materiálu na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. TASR o tom informoval prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA Viliam Lendel. Doplnil, že náklady na materiál na výrobu jedného štítu bez započítania opotrebenia 3D tlačiarní, ľudských zdrojov a dopravy predstavujú päť eur.

„Cieľom FRI UNIZA je urýchlené a bezplatné dodanie čo najväčšieho množstva kompletných ochranných štítov pre zdravotníkov, aby boli chránení pri kontakte s pacientmi potenciálne nakazenými ochorením COVID-19. Finančné prostriedky budú využité na nákup náplní do 3D tlačiarní pre tlač niektorých súčastí štítov, nákup čelných skiel štítov, nákup gumičiek na upevnenie štítov a zvyšovanie dennej kapacity tlače. Kompletizácia ochranných štítov a ich distribúcia zdravotníkom bude bezplatná," uviedol Lendel.

Doteraz dodala FRI UNIZA 240 ochranných štítov ako dar pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Vrútky a Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci Turzovka.

„Fakulta eviduje viac ako 1500 žiadostí s prosbou o dodanie týchto štítov. Zamestnanci a študenti fakulty sa ochotne zapojili do boja s novým koronavírusom a v súčasnosti sú schopní, pri zapojení všetkých fakultných a vlastných tlačiarní, vyrábať 80 štítov denne,“ dodal prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA.

Do projektu sa začali študenti i absolventi fakulty zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni FRI UNIZA. „Študentskú iniciatívu si pod svoje vedenie zobral Lukáš Čechovič z Katedry technickej kybernetiky, ktorý v rámci výučby zabezpečuje predmet 3D tlač. Do študentskej iniciatívy sa aktuálne zapojilo viac ako 20 študentov zo študijných programov Informatika, Počítačové inžinierstvo a Informačný manažment," vysvetlil Lendel.

„V súčasnej situácii je viac ako potrebné, aby každý pomohol ako vie. Celý priebeh najbližších týždňov bude záležať len na nás, ako vieme byť disciplinovaní a ochotní nezištne pomôcť,“ dodal dekan FRI UNIZA Emil Kršák.