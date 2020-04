Michaela Mäsiarová

Dnes o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Aprílová kozmická šou je tu: Úžasná kométa o veľkosti polovice Slnka bude viditeľná voľným okom

Výnimočný zjav pre astronómov po celom svete a krásny zážitok aj pre nás. Kométa Atlas bude viditeľná z tmavých miest do konca mesiaca.

BRATISLAVA 6. apríla - Ak patríte medzi nadšencov vesmíru, určite vám málokedy uniknú nebeské divadlá, ktorých každým rokom pribúda. Zatmenie mesiaca, v ojedinelých prípadoch slnka, ale aj maxi mesiac, ktorý nám raz za dekádu nedá spať, však nie sú jediné úkazy, pre ktoré sa oplatí v noci navštíviť odľahlú čistinku mimo mestského osvetlenia a kochať sa pohľadom na oblohu.

„Atlas“ je kométa, ktorá je viditeľná voľným okom skutočne len v zriedkavých prípadoch. Veľká je asi ako polovica Slnka a tento rok bude jasnejšia ako Venuša, a zároveň aj výraznejšie viditeľná. Astronómovia predpokladajú, že v takom „stave“ zostane až do konca apríla. Po rokoch tak môže ísť o najzaujímavejší nebeský úkaz nielen pre nadšencov nočnej oblohy.

Kométa pomenovaná po ochrannom systéme

Kométa bola pôvodne objavená systémom Last Alert System (Asteroid Terrestrial-Last Last Alert System - ATLAS) na Havaji v rámci prieskumu, ktorý hľadal a zaznamenával potenciálne asteroidy v blízkosti Zeme. Kométu teda pomenovali po samotnom systéme.

Podľa astronómov bola kométa najskôr veľmi slabá a vyžadovala ďalekohľad. Koncom marca 2020 sa však dostala veľmi blízko k obežnej dráhe Marsu a tento pohyb pretrváva. Čím bude v Slnečnej sústave hlbšie, tým bude jasnejšia.

Do konca tohto mesiaca by preto mala byť tým najjasnejším objektom na nočnej oblohe. Ak si ju chcete vychutnať v čo najintenzívnejších kontúrach, radíme počkať ešte pár týždňov. Podľa vedcov by ku koncu mesiaca mohla na oblohe vyzerať skutočne úžasne, informuje portál The Epoch Times.