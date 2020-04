TASR

Dnes o 10:38 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Aurier by chcel ukončiť kariéru v drese Paríža SG

Futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Serge Aurier by sa v budúcnosti rád vrátil do Paríža Saint-Germain.

Na snímke zľava hráč Tottenhamu Serge Aurier a hráč Lipska Timo Werner — Foto: TASR/AP

Londýn 6. apríla (TASR) - Futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Serge Aurier by sa v budúcnosti rád vrátil do Paríža Saint-Germain, ktorého dres obliekal v rokoch 2014-2017. Dvadsaťsedemročný krajný obranca Tottenhamu Hotspur odišiel z PSG po nezhodách s vtedajším kormidelníkom Laurentom Blancom a spoluhráčmi.

Na klub z Parku princov však nedá dopustiť. „Paríž je odmalička klub môjho srdca. Aj keď na tieto myšlienky je ešte priskoro, rád by som v ňom ukončil kariéru. Ak by sa mi naskytla taká príležitosť, s radosťou by som ju využil,“ citoval Auriera portál lequipe.fr.

Jeho súčasný kontrakt s Tottenhamom vyprší v júni 2022. Okrem PSG hrával vo Francúzsku aj za Racing Lens a Toulouse.