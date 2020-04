TASR

Šéf talianskej futbalovej federácie Gravina trvá na dohratí sezóny

Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina trvá na dohratí aktuálnej sezóny.

Paulo Dybala z Juventusu — Foto: TASR/AP

Rím 6. apríla (TASR) - Prezident Talianskej futbalovej federácie (FIGC) Gabriele Gravina trvá na dohratí aktuálnej sezóny. Ročník 2019/2020 je pre šírenie nového koronavírusu od začiatku marca prerušený, podľa šéfa federácie by sa mohol opäť rozbehnúť 17. mája a jeho vyvrcholenie by pripadlo do úvahy v septembri alebo októbri tohto roka. Informáciu priniesol portál lequipe.fr.

V Taliansku zastavili ligové súťaže 9. marca. „Je to zatiaľ len v rovine úvah, ale termín 17. mája vidím ako reálny. Vtedy by sme za prísnych opatrení vedeli zabezpečiť odohratie zápasov. Je dôležité, aby sa ligové súťaže štandardným spôsobom ukončili, aj keby sa mala sezóna predĺžiť do septembra či októbra,“ povedal Gravina.

Celkovo v Taliansku evidujú vyše 128 000 prípadov ochorenia COVID-19 a takmer 16 000 obetí. Celosvetovo je v 208 krajinách/územiach potvrdených viac než 1,27 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 69.464 osôb.