Dominika Pacigová

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenských moderátorov vychválili aj v Amerike: Dostali sa do záberov CNN

To, že Slováci nosia ochranné rúška, si všimli aj v Amerike. Do záberov americkej CNN sa dostali moderátori spravodajskej relácie NOVINY TV JOJ.

Slovenskí moderátori sa objavili na záberoch americkej CNN. — Foto: Reprofoto TV JOJ / CNN

BRATISLAVA 6. apríla - Dobrovoľníci z celého Slovenska sa spojili a rozhodli sa pomôcť. Viacerí vytiahli šijací stroj, oprášili svoje zručnosti a začali šiť rúška pre svojich najbližších, známych, no našli sa aj takí, ktorí ich distribuujú do nemocníc. Rúška nosia aj televízni moderátori, ktorí sa dostali do záberov CNN, informoval portál joj.sk.

Pridávajú sa aj známe osobnosti

Pomôcť sa rozhodli aj známe osobnosti. Rúška šije aj slovenská speváčka. „Všade vidím veľkú spolupatričnosť, čo je skvelé. V tejto neľahkej dobe to však ani inak nejde,“ povedala pre Dobré noviny Beáta Dubasová.

Príkladom ide aj česká speváčka Lucie Bílá či herečka Dagmar Havlová. V týchto ťažkých časoch ukazujú empatiu a veľké srdce.

Pochvala za poctivé nosenie rúšok

To, že Slováci či Česi nosia rúška, si všimli aj v Amerike. V správach CNN sa objavili moderátori spravodajskej relácie NOVINY TV JOJ, ktorí sa taktiež riadia nariadeniami a idú príkladom. Za poctivé nosenie rúšok sme si vyslúžili pochvalu.

Zábery z americkej CNN