Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mama 16 detí vymyslela dokonalý spôsob fungovania. Vďaka tomuto je šťastná celá rodina

Bezproblémové spolužitie sa dá dosiahnuť, aj keď vám doma behá rovno 16 detí.

Austrálska rodina Bonnelovcov patrí bez pochýb medzi tie najväčšie. — Foto: Reprofoto Youtube

BRISBANE 5. apríla - Mať viac ako 2 deti je pre mnohých rodičov nepredstaviteľná situácia. Mať ich ale 16 je už naozaj priveľa. Aj napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorým to vôbec neprekáža a sú šťastní. Presne tak ako manželia Jeni a Ray, rodičia deviatich chlapcov a siedmich dievčat. Ich ratolesti sú vo veku od 30 do 5 rokov, takže o zábavu a spoločnosť v tejto domácnosti určite nie je núdza. Zvládnuť takúto veľkú rodinu dá bezpochyby zabrať aj tým najskúsenejším. Práve preto treba mať určitý systém, ktorý sa dodržiava a ktorý aj v Jeninej rodine funguje.

Foto: Facebook/The Bonell Family

Všetko funguje vďaka rodinnému heslu

Jesse, Brooke, Claire, Natalie, Karl, Samuel, Cameron, Sabrina, Tim, Brandon, Eve, Nate, Rachel, Eric, Damian a Katelyn, všetky deti totiž musia rešpektovať jedno pravidlo: „Ak tu žiješ, tak tu aj pracuješ“. Vďaka tomuto heslu v domácnosti nie je chaos a každý vie, čo má kedy robiť. Matka 16-tich detí verí, že jej prístup pomôže aj menším rodinám.

Foto: Facebook/The Bonell Family

V mnohopočetnej domácnosti platí pravidlo, že každé dieťa je zapojené do „práce“, keď má osem rokov. Rodičia tak chcú, aby ich ratolesti získali zručnosti a návyky, ktoré sa im v budúcnosti určite budú hodiť. Aby ale každý vedel a poznal svoje povinnosti, päťdesiatročná Jeni vytvorila zoznam z farebných papierikov, ktorý je dostatočne prehľadný a zrozumiteľný. Pracovný zoznam podľa jej slov vznikol, keď mali ešte len šesť alebo sedem detí. „Ja som bola mamičkou a otec tvrdo pracoval,“ spomína na začiatky Jeni.

Foto: Repro foto YouTube

Rozpis visí na stene a každý presne vie, aká je jeho úloha

Keď boli deti malé, Jeni cítila, že ich neučí pomáhať a pre rodinu niečo robiť. Prišiel zlom a ona si uvedomila veľmi vážnu vec. „Ak mamičky všetko robia samy, budú všetci nešťastní a v rodine nebude žiadna zábava. Koniec koncov, keď sa presťahujú do vlastných domovov, všetky domáce práce budú musieť robiť,“ vysvetlila Jeni. No a tu niekde vznikol nápad, že vytvorí zoznam. Ako však po čase zistila, vytvoriť ho bolo časovo náročné a zložité. Prišla teda ďalšia zmena a na vytváraní rozvrhu sa podieľa celá rodina. „Rozpis visí na stene. Myslím, že je to roztomilé a povzbudzujúce,“ dodala Jeni.

Mnohopočetná rodinka Bonnelových má aj vlastný Youtube kanál, kde mamička pravidelne informuje ľudí o fungovaní rodiny. Okrem iného tam v súčasnosti nájdete aj videá, ako Austrálčanka a mama 16 detí nakupuje v súčasnej „koronakríze“ bežné spotrebné veci, ako sú napríklad toaletný papier, mlieko, mydlo. Keďže však nie každý vie, že mamička má doma 16 potomkov, často sa stretáva aj s urážkami a odsudzovaním. V jej prípade však nejde o panické nakupovanie, ale celkom bežný, klasický nákup pre jej rodinu.

Čo všetko nakúpi pre 16 detí a manžela? To si môžet pozrieť aj v jednom z jej videí: