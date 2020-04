Slovensko musí podľa Sulíka oživovať ekonomiku a uvoľňovať opatrenia

TASR

Bratislava 5. apríla (TASR) – Slovensko by malo pri dodržiavaní vysokých hygienických štandardov na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19 zároveň postupne oživovať ekonomiku, napríklad uvoľňovaním zákazov predaja niektorých výrobkov. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Dlhodobé zatvorenie malých obchodov by podľa Sulíka viedlo k ich likvidácii a posilneniu trhovej pozície veľkoobchodných reťazcov. Exminister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) označil uvoľňovanie obmedzení za predčasné.

„Veľmi pozorne sledujeme situáciu a krok za krokom prijímame opatrenia, ktoré majú zmysel,“ povedal Sulík a pripomenul, že s otváraním niektorých predajní súbežne vláda sprísnila podmienky na predaj.

„Ja som veľmi za to, aby sa v tom pokračovalo. Nevidím dôvod zatvárať kvetinárstva, keď je dovolené mať otvorené záhradkárske potreby. V tom musíme pokračovať, lebo inak si kompletne zruinujeme retailovú časť našej ekonomiky,“ povedal minister.

Žiga upozornil, že opatrenia novej vlády sa začnú prejavovať až po čase a sám by s uvoľňovaním reštrikcií počkal. „Všetky tie opatrenia sa začnú prejavovať až po dvoch až troch týždňoch, to znamená, že teraz nastáva situácia, že opatrenia novej vlády sa začnú prejavovať, či otvorenie napríklad farieb-lakov a kľúčovej služby je dobré riešenie alebo nie,“ uviedol Žiga.

Sulík oponoval, že súčasné čísla nárastu počtu chorých na COVID-19 nenaznačujú, že by sa vírus po otvorení niektorých obchodných prevádzok začal viac šíriť. Vláda podľa neho musí pokračovať v prijímaní konkrétnych, premyslených riešení, sprísňovať hygienické opatrenia a zároveň oživovať ekonomiku. „Najneskôr po Veľkej noci by sme mali ďalšiu časť predajní otvoriť," povedal minister.

Exminister hospodárstva Žiga si podobne ako zamestnávateľské zväzy myslí, že vláda by sa okrem pomoci pre zamestnancov a malé a stredné podniky mala viac zaoberať pomocou veľkým podnikom

„Pri tých opatreniach, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikateľov mi chýbajú veľkí podnikatelia,“ povedal Žiga. Upozornil, že práve veľké podniky dávajú prácu malým a stredným podnikateľom.

Opatrenia cielené na pomoc veľkým firmám podľa Sulíka prichádzajú o niečo neskôr ako v západných krajinách aj pre striedanie vlády, no aj preto, že nákaza novým koronavírusom na Slovensko prišla neskôr ako do týchto krajín.

Minister plánuje podporu firiem systémom štátnej podpory na udržanie pracovného miesta (kurzarbeit), no iba počas súčasnej mimoriadnej situácie. Za normálnych okolností pri bežnom poklese dopytu by však so štátnou podporou nesúhlasil, keďže ide o podnikateľské riziko každej firmy.

Opatrenia na podporu veľkých firiem budú podľa Sulíka stáť niekoľko miliárd eur, no minister dúfa, že sa ich podarí uhradiť z eurofondov. Prípadné zvýšenie štátneho deficitu pre riešenie krízy spôsobené novým koronavírusom je podľa neho druhoradé. Prioritou je podľa neho zdravie obyvateľov a naštartovanie ekonomiky.