Nadšenci na UKF tlačia vylepšený model ochranných štítov, aj za vlastné peniaze

Ilustračné foto — Foto: Facebook/3D Pomoc

Nitra 5. apríla (TASR) – Skupina nadšencov na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre už niekoľko dní vyrába na 3D tlačiarňach ochranné štíty určené zdravotníkom a záchranárom. Okrem nezištnej pomoci sa im podarilo vymodelovať štít, ktorého používanie v praxi je v porovnaní so štandardnými modelmi pohodlnejšie, jednoduchšie a tlač je až štvornásobne rýchlejšia.

Momentálne sa tlačia na viacerých oddelených pracoviskách, pri výrobe sa využívajú aj 3D tlačiarne na stredných školách. „Na univerzite zamestnanci pripravujú štíty pre okolie Nitry, pre fakultnú nemocnicu, pre zubárov, pre záchranárov. Tým sa podarilo zatiaľ vytlačiť nejakých 46 kusov. Ďalšie pracovisko zabezpečuje naša šikovná doktorandka z Detvy Nika Klimová, kde aj s rodinou pripravujú štíty pre svoje okolie,“ uviedol vedúci Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF Ján Skalka.

Tlačí sa aj v Šuranoch či Tvrdošovciach

Na výrobu sa využívajú aj zariadenia získané v rámci projektu IT akadémia. Tlačí sa aj na škole v Tvrdošovciach či na gymnáziu v Šuranoch. „Spojením tohto všetkého máme prostriedky ako tlačiť. Náplne a ďalšie náležitosti boli zakúpené pre študentov u nás, niektoré v rámci projektu IT akadémia a používame aj naše vlastné financie. To znamená, že ľudia, ktorí tie štíty tlačia, si platia sami spotrebný materiál, ktorý treba. Záujem je veľký a pokiaľ to nepôjde do nejakých horibilných súm, tak v tlači budeme pokračovať," povedal Skalka.

Výrazne vylepšili bežný model

Pracovníkom katedry sa podarilo bežný model ochranného štítu výrazne vylepšiť. Vďaka tomu sa jeho tlač skrátila z pôvodných štyroch hodín na jednu. „Snažíme sa ho neustále vylepšovať a optimalizovať. Veľa sa pýtame lekárov, aby sme poznali ich potreby. Aj vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť bezskrutkový model, s klipovými uchytením. Ak sa poškodí číry plast a treba ho vymeniť, lekár to dokáže bez problémov spraviť rýchlo a sám. Jednou z výhod je, že sa pod naším štítom dajú pohodlne nosiť aj dioptrické okuliare," vysvetlila Nika Klimová.

Veľký záujem

Záujem o ochranné štíty je veľký. „Kolegovi sa prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj pracovnej a osobnej línie hlásia ľudia, ktorí štíty potrebujú. On ich nachystá a ďalší kolega ich rozvozí. Nejdú do prvej línie, tam sa o ochranné pomôcky stará štát. Ale šli napríklad na onkológiu vo fakultnej nemocnici v Nitre, do ústavu vo Veľkom Záluží, zubárom, záchranárom," povedal Skalka.

„My ich distribuujeme v okolí Detvy, šli do Kriváňa, do Zvolena, na operačné sály do Lučenca, záujem prejavili zdravotné sestry v Bardejove, pomerne veľký dopyt je medzi chirurgmi," doplnila Klimová.

Pomôcť môžete aj vy

Doteraz sa nadšencom z UKF podarilo zdravotníkom a záchranárom poslať desiatky ochranných štítov. Pre veľký záujem sa však začínajú zvyšovať aj náklady na ich výrobu a distribúciu.

„Ja som doktorandka a nemám financie na to, aby som sponzorovala výrobu štítov pre celý región. Preto sme aj s kolegom zo Žiliny zriadili transparentný účet na sociálnej sieti aj na webovej stránke 3dpomoc.sk, kde môžu ľudia, ktorí chcú pomôcť zdravotníkom, posielať príspevky na výrobu ochranných štítov," povedala Klimová.