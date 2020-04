TASR

Post Bellum hľadá dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomáhať seniorom

Bratislava 5. apríla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Post Bellum hľadá dobrovoľníkov, ktorí by v rámci iniciatívy Nezabúdame na vás mali záujem poskytnúť seniorom bezkontaktnú pomoc v podobe nákupov, prechádzok so psami alebo povzbudzujúcich rozhovorov. TASR o tom informovalo OZ Post Bellum.

„V aktuálnej situácii sú naši seniori najohrozenejšími. Mnohí toho v živote prekonali už naozaj veľa. Boli v situáciách, keď im buď nemal kto pomôcť, alebo, naopak, prežili vďaka tým, ktorí sa na pomoc podujali. Preto sme sa v Post Bellum rozhodli pomáhať. A to najmä tým, ktorí pomáhajú našej práci s rozhodnutím, že nám vyrozprávajú svoj príbeh," uviedlo OZ Post Bellum.

Občianske združenie spomenulo aj začiatok šírenia ochorenia COVID-19. „V prvých dňoch sme boli, dá sa povedať, paralyzovaní, pretože v našej práci je osobná blízkosť potrebná. Na situáciu doplatili naše workshopy a hlavne zaznamenávanie príbehov pamätníkov, čo je jadrom našej misie a nedá sa robiť na diaľku. Povedali sme si však, že je dôležité pozrieť sa na veci trochu s odstupom, nestresovať sa z toho, čo sa robiť nedá a pustiť do niečoho iného. Veľmi dôležití boli aj naši českí kolegovia a rozhovory s nimi, čo môžeme, čo by sme mali, a čo počká. Za to sa im chceme veľmi pekne poďakovať,“ uzavrelo občianske združenie.