Dnes o 10:52 MLB: Aj Verlander finančne prispeje na boj s koronavírusom

K bejzbalistom zámorskej MLB, ktorí sa rozhodli finančne prispieť na boj s koronavírusom sa pridal aj hviezdny nadhadzovač Justin Verlander z Houstonu Astros.

Justin Verlander — Foto: TASR/AP

New York 4. apríla (TASR) - K bejzbalistom zámorskej Major League Baseball (MLB), ktorí sa rozhodli finančne prispieť na boj s koronavírusom sa pridal aj hviezdny nadhadzovač Justin Verlander z Houstonu Astros. Spolu s manželkou na sociálnej sieti potvrdili, že každý týždeň až do konca koronakrízy darujú týždenný plat na pomoc inštritúciám, ktoré to budú potrebovať.

Osemnásobný účastník zápasu All star sa tak pridal k aktivite Bryce Harpera z Philadelphie Phillies, ktorý spoločne so svojou manželkou Kaylou venovali 500 000 amerických dolárov charitatívnym organizáciám v Las Vegas a Philadelphii. Podobne aj Steven Matz z New Yorku Mets prostredníctvom svojej nadácie daroval 32 000 dolárov záchranárom a nemocniciam v New Yorku.

Tridsaťsedemročný Verlander zarába ročne 33 miliónov USD vrátane príjmov z reklamy. Aj jeho meno sa tak objaví v programe hráčov MLB, ktorí každý deň po dobu dvoch mesiacov darujú organizáciám 4775 USD. Informovala o tom agentúra AP.

V USA evidovali v sobotu večer SELČ vyše 300 000 infikovaných osôb a vyše 81 úmrtí. Celosvetovo je v 204 krajinách/územiach potvrdených už viac ako 1,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 63.000 osôb.