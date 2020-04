Michaela Mäsiarová

Nové štúdie prekvapujú: Až pätina ľudí s koronavírusom nemá príznaky, šíreniu zabráni len ohľaduplnosť

O tom, že vírus môžete prenášať bez toho, aby ste vedeli, že ho máte, sa už popísalo mnohé. Teraz sa však poďme pozrieť na reálne čísla.

Koronavírus nie je len o kašli či horúčke — Foto: Pixabay, TASR/AP

NEW YORK 6. apríla - Bruce Y. Lee patrí medzi novinárov a spisovateľov z radov odborníkov a expertov na digitálne zdravie. V súčastnosti je profesorom zdravotnej politiky na City University of New Yorku, School of Public Health, a dlhodobo tiež píše pre magazín Forbes.

Práve vďaka Leemu a jednému z jeho posledných článkov sme upriamili pozornosť práve na skutočnosť, že medzi nami môže byť koronavírusom nakazených viac ľudí, než si myslíme.

Spôsob, ako poznať percentuálny podiel ľudí, ktorí sú infikovaní, no neprejavujú sa u nich žiadne príznaky ochorenia, a teda potenciálne prenášajú vírus, je stále nejasný. Momentálne sú k dispozícii minimálne dve nové vedecké štúdie, o ktorých píše aj Lee, ktoré by nám mohli toto číslo aspoň čiastočne priblížiť.

Počet bezpríznakových pacientov podobný chrípke

Časopis Eurosurveillance uverejnil štúdiu vykonanú tímami odborníkov z Kjótskej univerzity, Oxfordskej univerzity a Georgia State University. Grom výskumu bola analýza dát od vypuknutia nákazy na výletnej lodi Diamond Princess (podrobnejší článok o lodi, ktorá sa stala nebezpečným ložiskom koronavírusu, písal aj The Guardian).

Na lodi sa 3711 pasažierov a členov posádky ocitlo v karanténe potom, ako mal jeden z pasažierov potvrdený test na COVID-19. O 16 dní od vyhlásenia karantény bolo na lodi pozitívnych 634 ľudí. Spomínaný výskumný tím situáciu s pomocou týchto dát namodeloval s doplnením o štatistické dáta.

Ich výsledky naznačujú, že koronavírus môže byť veľmi podobný chrípke práve v podiele takzvaných „bezpríznakových“ pacientov (podľa štúdie v Emerging Infectious Disease sa odhaduje miera asymptomatickosti v prípade chrípky na v priemere 19,1 percenta). Podiel asymptomatických pacientov nakazených koronavírusom na lodi Diamond Princess bol podľa získaných dát 17,9 percenta.

Dôležitá je ohľaduplnosť

International Journal of Infectious Diseases uverejnil štúdiu, ktorá analyzovala dáta 565 japonských občanov, ktorých evakuovali z Wu-chanu v Číne. Výskumný tím zistil, že takmer tretina z tých (30,8 percenta), ktorí mali pozitívny výsledok na prítomnosť vírusu, boli skutočne bez symptómov. Detailne si ju môžete v jej online verzii (ktorá pred tlačou ešte môže prejsť úpravou) preštudovať na tomto odkaze.

Spomínané štúdie nám teda môžu dať lepšiu predstavu o tom, ako na tom v skutočnosti sme a aký je, resp. aký môže byť skutočný počet nakazených, a ako môžeme ohľaduplnosťou zmierniť jeho šírenie.