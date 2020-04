TASR

Agnetha Fältskog, hviezda skupiny ABBA, oslavuje 70. narodeniny

Agnetha Fältskog, jedna zo slávnej švédskej hviezdnej štvorice ABBA, oslávi 70. narodeniny.

Agnetha Fältskog — Foto: Wikipedia/Stockholm Pride

Bratislava 5. apríla (TASR) – Agnetha Fältskog, jedna zo slávnej švédskej hviezdnej štvorice ABBA, oslavuje 70. narodeniny. Agnetha Ase Fältskog sa narodila 5. apríla 1950 vo švédskom Jönköppingu. Bola staršou z dvojice dcér vedúceho obchodného domu Ingvara Fältskoga, matka Birgit sa starala o deti a domácnosť.

Ingvar bol spoluorganizátorom viacerých miestnych zábav aj amatérskeho divadla. Aj tým sa stalo, že malá Agnetha mala iba päť rokov, keď prvýkrát vystúpila na pódium pri vianočnom večierku. Mala osem, keď začala chodiť na hodiny klavíra, spievala v miestnom kostolnom zbore, kde neskôr hrala aj na čembalo.

Na javisku pravidelne už od trinástich rokov

V roku 1960 založili Agnetha a jej dve priateľky trio Cambers. Keď mala trinásť, vystupovala už pravidelne na javisku, buď hrala na klavíri a spievala, alebo hrala divadlo. Takto sa stala detskou hviezdou Jönköppingu.

V pätnástich odišla zo školy a rozhodla sa venovať speváckej kariére. Zamestnala sa ako telefonistka v autosalóne a cez víkend spievala s tanečným orchestrom Bengta Enghardta. Začala aj so skladaním vlastných piesní. Bol to Enghardt, ktorý sa v novembri 1967 rozhodol s Agnethou nahrať prvé piesne, Folj Med Min a Jag Var Sa Kar.

Vypočul si ich producent Little Gerhardt, ponúkol jej zmluvu, orchester však nechcel. Agnetha sa rozhodla pre sólovú dráhu, v Štokholme nahrala ešte raz pieseň Jag Var Sa Kar a tá sa stala jej prvým sólovým singlom. Modrooká blondínka s peknou postavou bola v osemnástich pasovaná za ideálnu švédsku dievčinu.

Debut v roku 1968

O jej piesne sa začal zaujímať rozhlas aj televízia. V roku 1968 vydala debutový album Agnetha Fältskog. Za pomoci partnera Dietera Zimmermana nahrala platňu v Nemecku, tá však nemala úspech. Vrátila sa do Švédska a postupne sa opäť dostala na úspešnú vlnu. To už mala vydané tri albumy.

Pri jednej televíznej šou sa zoznámila s Björnom Ulvaeusom, v tej dobe hviezdou folkovej skupiny The Hootenanny Singers. Björn produkoval jej nový album När En Vacker Blir En Sang. V roku 1970 sa zasnúbili a v júli 1971 sa vzali.

Podobnú dvojicu tvorili Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstadt. Štvorica nahrala album Lycka, kde im dievčatá naspievali sprievodné vokály. Začali vystupovať spoločne, prvý koncert pod názvom Björn, Benny, Agnetha & Frida mali v reštaurácii v Göteborgu.

Vznik kapely ABBA

Prvým singlom ich spolupráce bola v júni 1972 pieseň People Need Love. Ten vydali ešte pod názvom Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Vo februári 1973 už pod názvom ABBA vydávajú singel Ring Ring a mesiac nato aj rovnomenný debutový album.

V anglickom Brightone vyhrali 6. apríla 1974 v poradí 19. ročník piesňovej súťaže Eurovision Song Contest so skladbou Waterloo. Toto víťazstvo im otvorilo cestu k svetovému úspechu. V období rokov 1974 až 1982 patrila ABBA k svetovej špičke populárnej hudby. Ich bilancia je skutočne skvelá, oficiálne vyšlo 15 albumov a kompilácií, 14 z nich bodovalo v anglickom rebríčku, deväť z nich na prvom mieste.

Koniec legendy

Singlová produkcia je podobná, celkom 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich deväť dosiahlo až na prvú pozíciu. Najúspešnejšou z nich bola Dancing Queen v auguste 1976. Predaj ich albumov a singlov dosiahol viac ako 380 miliónov výliskov.

Slávna éra švédskej štvorice sa skončila na začiatku roka 1983, aj keď oficiálne sa vlastne nerozišli. Posledným bolo ich vystúpenie 11. decembra 1982 v televíznej zábavnej šou stanice BBC The Late, Late Breakfast Show. V roku 2010 ich uviedli do Rock and rollovej siene slávy.

Nevyhľadávala slávu

Agnetha bola protipólom Anni-Frid, nemala rada dlhé cestovanie, mala obavu z lietania, nevyhľadávala slávu, od roku 1979 sa už musela premáhať ďalšie koncertné turné. Jednoducho toho mala dosť, chcela domov, chcela byť so svojimi deťmi. Brávala ich všade, kde len mohla.

Príčinou bol aj anonymný list s vyhrážkou na jej rodinu. Agnetha a Björn sa rozišli na Vianoce 1978, keď sa už spolu ani nerozprávali. Mali spolu dve deti, syn Peter Christian Ulvaeus a dcéra Linda Elin Ulvaeus ostali pri matke. V súčasnosti žije v Ekerö v štokholmskom kraji s rodinou syna Petra. Aj dcéra Linda žije v Ekerö so svojou rodinou. Agnetha má štyri vnúčatá.

Po rozchode skupiny sa Agnetha rozhodla pre sólové nahrávanie. Už v máji 1983 sa presadila hitom Heat Is On. Vydala dvanásť sólových albumov, sedem spievaných švédsky a päť anglicky, ten najnovší s názvom A vyšiel v máji 2013.

V roku 1990 sa vydala druhýkrát, za švédskeho chirurga Tomasa Sonnenfelda, v roku 1993 sa rozviedli. V apríli 2016 vyšla jej autobiografická kniha Agnetha Fältskog – The Girl With The Golden Hair.