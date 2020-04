TASR

Dnes o 15:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Začlenenie klubu zo Seattlu do ligy sa odloží, názov a logo zverejní neskôr

Začlenenie nového klubu zo Seattlu do zámorskej hokejovej NHL sa pre pandémiu koronavírusu odloží.

Komisár profiligy Gary Bettman (druhý zľava) drží dres po oznámení Rady guvernérov NHL — Foto: TASR/AP

Seattle 4. apríla (TASR) - Začlenenie nového klubu zo Seattlu do zámorskej hokejovej NHL sa pre pandémiu koronavírusu odloží. Na oficiálnom webe profiligy to oznámil generálny manžér tímu Ron Francis.

Rada guvernérov schválila v decembri 2018 žiadosť skupiny Seattle Group o rozšírenie ligy o zatiaľ nepomenovaný tím od sezóny 2021/2022. Klub mal v týchto dňoch oznámiť svoj názov, logo či farby, vzhľadom na súčasnú situáciu však zverejnenie odložil.

Chcú ukázať porozumenie a rešpekt

„Pokračujeme v úzkej spolupráci s ligou, pracujeme na právnych a procedurálnych otázkach. Žiadam vás, aby ste mi verili. Naozaj na tom neustále pracujeme a po dokončení všetkých náležitostí vyhodnotíme situáciu v meste a vyberieme najvhodnejší okamih na oznámenie názvu nového tímu. Vieme, že toto je pre mnohých veľmi dôležitá otázka. Chápeme to. Aj pre nás je to veľmi dôležité. Uvedomujeme si však, že veľa ľudí v našom meste teraz čelí vážnym problémom. Potrebujeme teraz ukázať porozumenie a rešpekt, starostlivo si premyslieť, kedy stojí za to povedať všetkým, ako sa náš tím bude volať,“ uviedol Francis.

Klub pracuje aj na prestavby svojej arény s názvom Seattle Center Arena, ktorá nahradí bývalú Key Arénu. V nej hrali domáce zápasy basketbalisti Seattle Supersonics v NBA. Náklady na rekonštrukciu haly sa pohybujú na úrovni 700 miliónov dolárov, kapacita na zápasoch bude 17.400 ľudí.

Rozširovací draft, v ktorom si bude nový klub vyberať hráčov, sa uskutoční v lete 2021. Do profiligy vstúpi v sezóne 2021/2022.

V USA evidovali k sobote vyše 278 000 osôb s ochorením COVID-19 a 7159 úmrtí. Celosvetovo je v 204 krajinách/územiach potvrdených už viac ako 1,1 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 58.000 osôb.