TASR

Dnes o 14:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Rekordér Pečovský ukončil kariéru, pokračuje v Žiline ako tréner mládeže

Bývalý slovenský futbalový reprezentant a dlhoročný stredopoliar MŠK Žilina Viktor Pečovský ukončil profesionálnu hráčsku kariéru.

Viktor Pečovský — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 4. apríla (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant a dlhoročný stredopoliar MŠK Žilina Viktor Pečovský ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. V tíme „žlto-zelených" bude naďalej pôsobiť ako tréner mládeže.

Pečovský zároveň informoval, že sa ho netýkala výpoveď, ktorú dostala väčšina hráčov klubu, ktorý ide do likvidácie. Platnosť jeho profesionálnej zmluvy vypršala už k 31. decembru 2019.

Ligový rekordér

„Zmluva od 1. januára tohto roku bola postavená tak, že som pôsobil čiastočne ako hráč B-tímu a čiastočne už ako mládežnícky tréner. K 1. aprílu sme vzhľadom na tieto mimoriadne skutočnosti ukončili po dohode moju hráčsku zmluvu a budem pokračovať už len ako mladéžnícky tréner,“ povedal podľa oficiálnej webstránky MŠK.

„Pripravoval som sa na obdobie po futbale. Vedel som, že ako hráč sa už ním živiť nebudem. Určite som myslel aj na budúcnosť, ktorá sa teda bude spájať s Akadémiou MŠK," dodal.

Počet štartov vo Fortuna lige sa u Pečovského zastavil na rekordnom čísle 417. Súčasná situácia v klube mu pochopiteľne radosť nerobí, no pre kroky prezidenta klubu Jozefa Antošíka má pochopenie.

Nepáči sa mu mediálny rozruch

„V prvom rade sa mi nepáči celý tento mediálny rozruch a odkazovanie si vecí prostredníctvom médií. Každý rozumný človek si musí vypočuť názory oboch strán a následne si urobiť svoj názor. Keby majiteľ mohol, rozhodne by riešil situáciu inak. Skutočnosť ho donútila to riešiť takto rázne,“ vyhlásil.

Pečovský tiež dúfa, že snaha zbaviť sa platových záväzkov voči hráčom prostredníctvom likvidácie nepoškodí meno klubu doma a v zahraničí a MŠK Žilina bude opäť stabilne fungovať na futbalovej scéne.

„Na slovenské pomery mali hráči v MŠK nadštandardné platy a hlavne vždy všetko prišlo načas. Človek musí myslieť na budúcnosť. Ja som nebol počas kariéry rozšafný. Na zbytočnosti som peniaze nedával a radšej som si šetril. Nedávna doba bola šialená z pohľadu čísel, prestupy siahali vo futbale do závratných výšok. Nič iné nezostáva ani nám, iba prepnúť a uskromniť sa. Vyznie to teraz možno v médiách inak, ale myslím si, že to časom opadne a vzťah medzi klubom a hráčmi bude normálny,“ vyjadril nádej 34-násobný slovenský reprezentant.