Dnes o 14:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Premiér navrhol krízovému štábu zákaz vychádzania počas Veľkej noci

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) navrhol na zasadnutí ústredného krízového štábu, aby počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov platil zákaz vychádzania.

Na snímke predseda vlády SR SR Igor Matovič — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 4. apríla (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) navrhol na zasadnutí ústredného krízového štábu, aby počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov platil zákaz vychádzania. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Pripomenul, že o opodstatnenosti tohto návrhu majú v nedeľu (5. 4.) rozhodnúť špecialisti.

Premiér zároveň povedal, že deti by sa do škôl nemali vrátiť skôr ako v septembri, keďže počet ochorení spôsobených novým koronavírusom má podľa aktuálneho modelu stúpať do polovice júla. Za neisté však považuje aj otvorenie škôl v septembri.

Niekoľko výnimiek

Zákaz vychádzania by mal podľa neho niekoľko výnimiek, povolené by bolo chodenie do práce, na nákup či k lekárovi. Platnosť tohto zákazu by si vedel predstaviť minimálne na obdobie od Veľkého piatku (10. 4.) do Veľkonočného pondelka (13. 4.), možno aj na viac dní.

„Som za toto tvrdé opatrenie, ale dohodli sme sa, že zajtra zasadne konzílium slovenských špecialistov, tí definitívne rozhodnú, či je toto opatrenie na mieste alebo to necháme tak,“ povedal v sobotnej diskusii Matovič. Stretnúť sa podľa neho majú infektológovia, epidemiológovia a verejní zdravotníci.

Obhajoval návrh vypnutia Slovenska

Premiér tiež v relácii obhajoval svoj návrh takzvaného vypnutia Slovenska na približne mesiac. „Keď neprijmeme prísnejšie opatrenia, ekonomika bude trpieť veľmi dlho. Už dnes máme o 30 percent vypnutú ekonomiku,“ zdôraznil.

Pripomenul tiež, že v súčasnosti sa vírus na Slovensku množí spôsobom jeden človek na 1,6 človeka, prísnejšími opatreniami by chcel dosiahnuť, aby toto číslo bolo menšie ako jeden.

Matovič podľa svojich slov vychádza z informácií, ktoré má ako premiér k dispozícii, jeho koaliční partneri by preto podľa neho nemali návrhy zmietnuť zo stola bez toho, aby vedeli viac o problematike.

Týkalo by sa to aj ľudí dochádzajúcich za prácou do okolitých krajín

Tento stav by sa týkal podľa Matoviča aj ľudí dochádzajúcich za prácou do okolitých krajín. „Buď by tí ľudia museli byť priebežne testovaní, alebo by im štát prispel na nájom, buď na Slovensku, alebo v Rakúsku, ak by nemohli chodiť cez hranice, aby mu škodu vynahradil,“ dodal.

Matovič tiež pripomenul problém ľudí, ktorí sa vrátili napríklad z práce v Taliansku či Anglicku do rómskych osád, kde môžu šíriť nákazu. Ak by do osady prišiel nakazený človek vzhľadom na hygienický štandard môže podľa premiéra nakaziť 20 ďalších ľudí. Pripomenul, že v piatok (3. 4.) sa začalo v osadách testovať, výsledky ešte nevedel povedať.

Nie je isté, kedy sa deti vrátia do škôl

Ani scenár, že by sa žiaci a študenti vrátili do škôl v septembri, nie je podľa Matoviča istý. Upozornil, že podľa súčasného modelu by sme mohli mať aj o rok podobný počet ochorení, ako evidujeme teraz. Nevidí dôvod, prečo by mali byť deti v tom čase v škole, keď ich tam neposielame dnes. „Ak nesprísnime opatrenia, tak, bohužiaľ, bola by hlúposť posielať deti do školy,“ dodal.

Premiér tiež oznámil, že sa s Európskou komisiou podarilo vyrokovať predbežný súhlas na pomoc pre veľkých zamestnávateľov. Má ísť o rovnaký mechanizmus podpory ako pri malých a stredných podnikateľoch.