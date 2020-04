TASR

Dnes o 13:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tipsport liga: Prezident Nitry tvrdí, že ich čaká boj o holú existenciu

Pandémia koronavírusu finančne zasiahla aj hokejové kluby na Slovensku.

Na snímke tréner HK Nitra Miroslav Kováčik — Foto: TASR/Ján Krošlák

Nitra 4. apríla (TASR) - Pandémia koronavírusu finančne zasiahla aj hokejové kluby na Slovensku. Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik tvrdí, že v súčasnej neľahkej situácii by mal pomôcť klubom aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Nedohraná sezóna v Tipsport Lige spôsobila HK Nitra finančný výpadok, vedenie klubu je tak v kolotoči zháňania chýbajúcich financií. „A to sa ani nebavím o možnom príjme zo vstupného. My skôr bojujeme o peniaze, ktoré sme mali dohodnuté alebo priamo podpísané. Nielen športové kluby, ale všetky podniky či samosprávy sa ocitli zrazu vo veľmi zložitej situácii, takže je to náročné pre každého. Mesto zastavilo všetky dotácie určené športovým klubom. Otázne je plnenie zo strany Pro-hokeja,“ uviedol Kováčik v rozhovore pre klubový web.

Žiada pomoc zo strany SZĽH

Podľa neho by mala teraz prísť pomoc pre kluby zo strany SZĽH. „Jednoznačne. A to čím skôr. Má na to prostriedky. Ak nezachráni kluby pred rozpadom, zanikne aj samotný zväz. Po MS 2011 ešte za pána Širokého a pána Nemečka bola veľká časť zisku rozdelená klubom. Po minuloročných MS nedostali kluby zatiaľ ani euro. Teraz nie je čas na rôzne rozvojové projekty, o ktorých zmysle by sa dalo diskutovať. Ide o holý život pre hokejové kluby na Slovensku,“ tvrdí Kováčik.

Hokejový Slovan Bratislava sa rozhodol utlmiť svoju činnosť, futbalový klub MŠK Žilina je od 1. apríla v likvidácii. V Nitre sa budú musieť so súčasnou situáciou tiež nejakým spôsobom vyrovnať.

„My nie sme taká veľká organizácia ako Slovan či futbalová Žilina. Ľudí, čo sa starajú o celý klub vrátane mládeže a prevádzky celého zimného štadióna, spočítam na prstoch jednej ruky. Už dávnejšie sme dohodnutí na utlmenom režime s minimálnymi, až dokonca nulovými nákladmi."

Rozhovory s hráčmi už prebehli

V Nitre už prebehli rozhovory s hráčmi ohľadne finančného vyrovnania sa s predčasne ukončenou sezónou. „So všetkými hráčmi sme sa dohodli za dva dni. Prednostne sme hovorili s legionármi, aby stihli bez problémov odcestovať domov. Chcem sa našim hráčom poďakovať, ako sa k tomu postavili. Napriek tomu, že ani zďaleka nezarábajú toľko ako prvoligoví futbalisti, či hráči v niektorých iných hokejových kluboch. Chápu situáciu, v ktorej sa klub ocitol nie vlastnou vinou. Mrzí ma, že prvýkrát po piatich rokoch im mešká výplata. My sme sa vždy snažili k hráčom správať férovo. Nedávali sme im pokuty, nestŕhali peniaze. Ani počas zranení, tak ako sa to tu snažia rôzni ‚odborníci na hokej‘ prezentovať a podsúvať verejnosti. Vždy boli hráčske výplaty na prvom mieste. Snažíme sa zo všetkých síl, aby dostali peniaze, na ktoré majú nárok čím skôr," zdôraznil Kováčik.

Koronavírusová kríza zasiahla nielen hráčov, ale všetkých zamestnancov klubu. „Ja s Tomášom Chrenkom sme ako tréneri žiadny plat ani nepoberali. Utlmujúce opatrenia sa týkajú úplne všetkých. Bohužiaľ, všetci sa musíme uskromniť a jednoducho doslova iba prežiť tento stav. Myslím, že každý jeden občan na Slovensku zažíva podobnú situáciu.“

Obavy smerom k budúcemu ročníku

Najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž predčasne ukončili 11. marca a majstrovský titul napokon nezískal žiadny klub. Kováčik však vyjadril obavy aj smerom k budúcemu tipsportligovému ročníku.

„Nik na podobné situácie nemá žiadne stopercentné vzorce, nik vám nepovie, ako to naisto bude. Podľa priebežných informácií o vývoji epidémie to ale skôr vyzerá, že sa nerozbehne. Ja len verím, že sa toto všetko raz skončí a ľudia si budú o to viac vážiť, že sa vôbec nejaký šport a hokej hrá. Že sa naň môžem ísť slobodne pozrieť na štadióny," povedal Kováčik.

Podľa neho čaká kluby boj o holú existenciu: „Sám seba pokladám za realistu ku sklonu byť skôr optimistický. Ale teraz to vidím nielen v Nitre, ale v drvivej väčšine športových klubov na Slovensku veľmi čierne a čaká nás boj o prežitie. Najskôr sa z toho bude musieť pozviechať ekonomika, hospodárstvo a potom príde až na rad šport.“