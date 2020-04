TASR

Dnes o 13:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pápež vo videoposolstve o koronavíruse: Sú to ťažké chvíle pre nás všetkých

Pápež František zverejnil v piatok mimoriadne videoposolstvo, v ktorom vyzval ľudí na celom svete, aby nestrácali vieru a pomáhali jeden druhému počas pandémie nového koronavírusu.

— Foto: Reprofoto Youtube/Vatican News - English

Rím 3. apríla (TASR) - Pápež František zverejnil v piatok mimoriadne videoposolstvo, v ktorom vyzval ľudí na celom svete, aby nestrácali vieru a pomáhali jeden druhému počas pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.

„Sú to ťažké chvíle pre nás všetkých. Pre mnohých veľmi ťažké. Pápež to vie a prostredníctvom týchto slov chce vyjadriť svoju blízkosť a náklonnosť všetkým," povedala hlava katolíckej cirkvi po taliansky.

Vyzval ľudí, aby „čo najlepšie využili tento čas“ tým, že budú „veľkorysí“, a pomohli tým, ktorí to potrebujú, hoci aj najosamelejším „prostredníctvom telefónu alebo sociálnych sietí“.

„Aj keď sme izolovaní, myšlienka a duch sa môžu šíriť ďalej vďaka tvorivosti lásky," povedal František.

Spomenul osoby vyššieho veku, bezdomovcov, väzňov, pozostalých po obetiach, tých, ktorí sa obávajú o stratu zamestnania, i „hrdinov“ pracujúcich v nemocniciach či poskytujúcich základne služby spoločnosti.

Pápež, ktorý má 83 rokov, sa už v dôsledku koronavírusovej pandémie na verejnosti neobjavuje a budúci týždeň povedie obrady veľkonočných sviatkov bez fyzickej prítomnosti veriacich - v modernej dobe niečo nevídané.

„Svätý týždeň oslávime skutočne nezvyčajným spôsobom,“ podotkol František. Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok, je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista a viera „vo vzkriesenie Ježiša“ by mala dať ľuďom nádej, povedal pápež.

„Je to nádej na lepšie časy, v ktorých môžeme byť lepšími, konečne zbavený zla a tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame, nie je to ilúzia,“ dodal.