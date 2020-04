TASR

O vládnych opatreniach k veľkonočným sviatkom sa rozhodne v nedeľu

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. apríla (TASR) - O tom, aké opatrenia príjme vláda SR v súvislosti s novým koronavírusom k veľkonočným sviatkom, sa rozhodne v nedeľu (5. 4.) poobede. V piatok počas rokovania ústredného krízového štábu to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Premiér na nedeľu zvolá stretnutie s odborníkmi z lekárstva, ktorí majú dať vláde definitívne odporúčanie, ako postupovať v prípade veľkonočných sviatkov. „Podľa názoru týchto ľudí sa nakoniec definitívne rozhodneme, akým spôsobom pôjdeme,“ poznamenal Matovič.

Rozhodnutie chcú prijať zodpovedne

Krízový štáb chce podľa Matoviča prijať rozhodnutie zodpovedne. „Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku, a aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných po týchto veľkonočných sviatkoch do takých úrovní, kde by sa nám to vymklo spod kontroly,“ povedal premiér.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas tvrdí, že po epidemiologickej stránke je na tom Slovensko relatívne dobre. „Veľkonočné sviatky predstavujú určité riziko, kedy by sme mohli o dobrú situáciu, čo sa týka koronavírusu, prísť,“ uviedol Mikas.

Dodal, že na stretnutí s odborníkmi budú zvážené plusy aj mínusy každého opatrenia, aby sa dobrá epidemiologická situácia v SR udržala čo najdlhšie.