Predaj respirátorov sa obmedzí, plénum schválilo opatrenia v zdravotníctve

Predaj respirátorov sa má obmedziť len pre špecificky určené osoby a orgány, kolektívne orgány rezortu zdravotníctva by mali získať možnosť prijímať svoje rozhodnutia aj formou per rollam.

Vyplýva to zo zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Plénum o návrhu rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Piatkovým hlasovaním sa ukončila štvrtá schôdza NR SR. Poslanci by sa mali stretnúť na ďalšej schôdzi v utorok 7. apríla o 10.00 h.

Po novom sa má zakázať počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok kategórie FFP2, FFP3 inej osobe než poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, zdravotníckemu pracovníkovi, orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné. Taktiež osobe, ktorá distribuuje na Slovensku tieto osobné ochranné prostriedky.

Výnimkou pre predaj respirátorov sú aj tí, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDSZ), a tiež poskytovateľom pohrebných služieb a zamestnancom súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska ÚDSZ.

Predaj respirátorov je umožnený aj osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody. Rezort zdravotníctva vyhláškou upraví zoznam diagnóz, pre ktoré bude povolené tieto respirátory predávať.

V prípade, že fyzická osoba predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok iným spôsobom, Slovenská obchodná inšpekcia by jej mohla podľa návrhu uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 1000 eur. Právnickej osobe môže hroziť pokuta od 1000 do 10 000 eur.

Zákon tiež umožní právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj formou per rollam. Účastníci správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, sa budú môcť zbaviť zodpovednosti, ak preukážu, že v súvislosti s pandémiou nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom.

Z novej legislatívy tiež vyplýva, že v čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky. MZ môže napríklad rozhodnúť, že počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie zakáže vývoz, alebo obmedzí výdaj humánneho lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov, zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo dietetickej potraviny.

Po novom sa nemá vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nebudú musieť plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Obmedziť sa má sa tiež vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Nemal by sa posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania, alebo ohrozenia chorobou z povolania.