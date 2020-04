Lenka Miškolciová

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Vypočujte si rozprávku Kozliatka a vlk v podaní obľúbenej hereckej rodiny a na chvíľu sa vráťte do detstva

Obľúbená herecká rodina Kaprálikovcov si pre vás pripravila špeciálne prekvapenie. Unikátnu rozprávku v ich vlastnom originálnom prevedení.

Rodina Kaprálikových v kostýmoch k rozprávke Kozliatka a Vlk. — Foto: Archív Kaprálikovci

BRATISLAVA 5. apríla - Už viac než dva týždne sa môžete tešiť krásnym rozprávkam, ktoré každý deň číta známy herecký pár Michaela Kaprálikova a jej manžel Martin Kaprálik. Teraz majú pre vás so svojou celou hereckou rodinou spoločne s Dobrými novinami pripravený špeciálny rozprávkový darček.

Pre zvládanie náročnej situácie spojenej so šírením koronavírusu, ktorá sa dotýka nás všetkých, sa DobréNoviny.sk rozhodli pomáhať rodičom čítaním klasických rozprávok. Od 23. marca vám obľúbená herečka Michaela Kapráliková každý pracovný deň vždy o 17:00 na Facebooku Dobrých novín naživo číta jednu rozprávku. Pôvodne ich mala čítať sama, no jej manželovi Martinovi Kaprálikovi sa to zapáčilo natoľko, že ju takmer od začiatku sprevádza každou rozprávkou. „Rozprávky som vždy rád čítal a s mojou Miškou je to pre mňa balzam na dušu. Som rád, že aspoň takto môžem v týchto chvíľach potešiť a pomôcť zabudnúť na to, čo sa deje okolo nás,“ hovorí Martin Kaprálik.

Foto: Archív Kaprálikovci

Originálna rozprávka ako darček navyše

To však nie je všetko. Ako odmenu za verné počuvanie si pre vás DobréNoviny.sk a rodina Kaprálikovcov pripravili krásne rozprávkové prekvapenie, a to hru na motívy ľudovej rozprávky - Kozliatka a vlk. Ide o známy príbeh troch malých kozliatok, ktoré doteraz čelili prefíkanosti nenásytného vlka v divadle, ale keďže sa do divadla v súčasnosti ísť nedá, príde s Kaprálikovcami k vám domov v zvukovej podobe.

V úlohe rozprávača a Kapra Šupinku sa predstaví Dušan Kaprálik. Michaela Kapráliková sa objaví v úlohe Mamy Kozy Rózy, zatiaľ čo jej manžel Martin Kaprálik stvárni postavu Vlka. Trom statočným kozliatkam prepožičajú hlasy Zuzana Jurigová Kapráliková, ktorá je aj autorkou textov, Miško Kaprálik a Martinka Kapráliková. O réžiu sa postaral Ondrej Kaprálik. Celá rodina tak zúročila svoje herecké schopnosti a výsledok je naozaj skvelý. „Keďže Kozliatka a vlk majú veľký úspech ako divadelné predstavenie, rozhodli sme sa, že ich pripravíme aj ako audionahrávku. Pôvodne to malo byť formou CD, ale keďže je situácia taká, aká je, rozhodli sme sa spoločne s Dobrými novinami, že to dáme ako darček,“ hovorí režisér Ondrej Kaprálik. V rozprávke nebudú chýbať chytľavé pesničky, ktoré si môžu deti na konci zaspievať alebo sa zahrať na kozliatko, či zlého vlka. Ako pri každej správnej rozprávke sa môžete tešiť na dobrý koniec.

Foto: Archív Kaprálikovci

Najväčšie rozprávkové klasiky zaznamenali obrovský úspech

Na svoje si počas pravidelného čítania rozprávok od manželov Kaprálikovcov prídu nielen deti, ale aj dospelí. Prostredníctvom rozprávkových klenotov z pera Pavla Dobšinského sa aj dospelí môžu vrátiť späť do svojich detských čias. Doposiaľ ste sa mohli započúvať do klasík ako Soľ nad zlato, Popolvár najväčší na svete či Slncový kôň.

Rpzrávky v podaní manželov Kaprálikovcov sa tešia veľkej obľube. Môžete ich počúvať každý deň o 17:00 na Facebooku Dobrých novín. Foto: Archív DN

Rozprávkové podvečery sa tešia takej obľube, že od ich začiatku majú na Facebooku už vyše 150 000 pozretí. „Dobšinského rozprávky sú doslova naším zlatým národným dedičstvom a som nesmierne rád, že aj v digitálnej dobe a dobe sociálnych médií sa naša stávka na tradíciu oplatila. Dobšinského rozprávky v podaní Mišky a Martina Kaprálikovcov si získali desaťtisíce divákov, aj ja sám som každý deň pred 17:00 pripravený a teším sa ako malé dieťa. Aj vďaka Kaprálikovcom sa v každom z nás trochu prebúdza naše detské ja a za to im patrí veľká vďaka. Keď sme v redakcii videli tak veľký záujem zo strany divákov, rozhodli sme sa, že s prekvapeniami ešte budeme pokračovať,“ povedal CEO Dobrých novín Róbert Sedlák.

Hodnotný dar dostali od Dobrých novín aj malí a strední podnikatelia

DobréNoviny.sk pomáhajú nielen rodičom so zabavením ich ratolestí rozprávkami, ale aj malým a stredným podnikateľom, na ktorých je dopad opatrení proti šíreniu koronavírusu v mnohých prípadoch likvidačný. Postaviť sa opäť na vlastné nohy nebude pre mnohé z nich ľahké a preto sa DobréNoviny.sk rozhodli venovať podnikateľom reklamnú kampaň v hodnote 2000 eur úplne zadarmo. Prihlasovať sa môžete do nedele 5.4. a hneď v pondelok 6.4. sa dozviete, kto sa bude tešiť tomuto darčeku. CEO mediálneho domu Dobré média, s.r.o. Róbert Sedlák bude žrebovať naživo na Facebooku.