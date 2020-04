TASR

Dnes o 13:03 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vláda schválila karanténne opatrenia pre osoby, ktoré prichádzajú na územie SR

Osoby, ktoré prídu na Slovensko, budú musieť dodržiavať viaceré karanténne opatrenia, ktoré vo štvrtok schválila na svojom rokovaní vláda.

Na snímke ubytovňa v Gabčíkove, ktorá slúži ako karanténa pre ľudí ktorí prišli zo zahraničia kvôli vírusu Covid 19 — Foto: TASR/Martin Baumann

Ide o opatrenia, ktoré majú predísť šíreniu nového koronavírusu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ma zabezpečovať koordináciu počtu osôb, ktorým sa zabezpečuje skupinová repatriáciu na územie Slovenska, a to vzhľadom na možné kapacity v karanténnych zariadeniach. Rezort vnútra určí hraničné priechody pre možný návrat osôb, pričom s Českou republikou a Maďarskom pôjde o tri hraničné priechody, s Rakúskom a Poľskom o dva a o jeden s Ukrajinou.

Opatrenie, ktorým nariadi osobám vracajúcim sa zo zahraničia izoláciu v karanténnom prostredí, zabezpečí rezort zdravotníctva. Do karanténnych zariadení nebudú musieť ísť napríklad tehotné ženy, maloletí, zdravotne postihnutí, onkologickí pacienti, psychiatrickí pacienti, pacienti s metabolickou poruchou vrátane blízkych osôb, respektíve sprevádzajúcich osôb či osoby.

Týmto osobám je nariadená izolácia v domácom prostredí. Všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia, musia svoj návrat bezodkladne nahlásiť svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Tí následne vystavia pre osoby, ktoré prišli na Slovensko zo zahraničia, PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Do karantény nebudú musieť ísť napríklad vodiči nákladnej dopravy, ktorí nakladajú a vykladajú tovar, posádka lodnej nákladnej dopravy, členovia posádky lietadla, rušňovodiči, zamestnanci pohrebných služieb či vodiči posádky zdravotnej služby.

Rovnako do karantény nebudú musieť ísť ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a pracujú ako zdravotníci alebo ošetrovateľky v prihraničných oblastiach v pásme do 30 kilometrov od štátnej hranice so Slovenskom. Karanténa sa nevzťahuje ani na Slovákov, ktorí majú trvalý alebo povolený prechodný pobyt v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od hranice a zároveň pracujú na Slovensku.

V prípade „pendlerov“ zásadné zmeny podľa predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) nie sú, uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády. Podľa neho sa uznáva malý pohraničný styk, teda do 30 kilometrov od hraníc jedným aj druhým smerom.

„Všetky osoby, ktoré sú mimo tohto malého pohraničného styku a prichádzajú na Slovensko, musia ísť do karantény,“ povedal premiér s tým, že príslušný minister bude môcť v odôvodnených prípadoch požiadať hlavného hygienika, aby udelil výnimku. Napríklad, ak špecialisti zo zahraničia majú prísť riešiť niečo neodkladné na Slovensko.

Na hraničnom priechode osobám prichádzajúcim zo zahraničia príslušník policajného zboru poskytne informáciu o nariadených karanténnych opatreniach. "Ak osoba príde na hranicu vozidlom, transport do karanténneho zariadenia je realizovaný za súčinnosti určených zložiek Ministerstva vnútra SR prípadne individuálne s využitím monitorovacích technických prostriedkov," uvádza sa v predloženom materiáli. Ak človek príde na hranicu pešo, rezort vnútra zabezpečí priestor, v ktorom budú tieto osoby dočasne umiestnené a následne zabezpečí ich transport do karanténneho zariadenia.

Rezorty vnútra, obrany, školstva a hospodárstva, ale aj predsedovia samosprávnych majú za úlohu vyčleniť karanténne zariadenia a zabezpečiť zásobovanie, na poriadok a bezpečnosť v týchto zariadeniach budú dohliadať pracovníci z rezortu vnútra a obrany.

Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečí vyskladnenie osobných ochranných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov v potrebnom množstve pre každé karanténne zariadenie. Rezort zdravotníctva musí zabezpečiť zdravotníckych pracovníkov v karanténnych zariadeniach, zároveň vytvorí aj odberové skupiny, ktoré budú vykonávať odber klinických vzoriek od osôb.

Zamestnanci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zamestnanci orgánov verejného zdravotníctva v rezorte obrany a vnútra zabezpečia epidemiologické vyšetrovanie v karanténnom zariadení, manažment osôb s pozitívnym výsledkom na COVID-19.

Okrem toho tiež prepustenie osôb do domácej izolácie v prípade negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia, informovanie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o prepustení do domácej izolácie a o termíne ukončenia domácej izolácie.

Zvierací miláčik nemôže ísť do karanténneho zariadenia štátu. Žiadne z týchto zariadení nie je určené pre zvieratá, informuje o tom Ministerstvo vnútra SR na sociálnej sieti.

Štát umožňuje občanom stráviť čas karantény v štátnych zariadeniach, aby nevystavili riziku svojich rodinných príslušníkov a aby sa zabránilo nekontrolovateľnému šíreniu nákazy.

„Dôrazne upozorňujeme a vyzývame ľudí, ktorí majú v úmysle vrátiť sa na územie Slovenska a sú majiteľmi domáceho zvieraťa, aby pred vycestovaním domov zabezpečili pre svojho domáceho miláčika miesto, kde počká, kým oni absolvujú karanténu," uviedol rezort vnútra.

V prípade, že ľudia vracajúci sa zo zahraničia nemajú zviera kam umiestniť a nechcú sa ho vzdať, je vhodné vzhľadom na situáciu vycestovanie prehodnotiť. „Návrat na Slovensko nie je povinnosťou a prioritou štátu je chrániť ľudské zdravie a životy,“ dodal rezort vnútra.