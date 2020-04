Ľudia sa hrnú do prírody a neúmyselne ju ničia. Ochranári upozorňujú, ako sa v nej správať

Ľubomíra Somodiová

To, že sme v prírode, ešte neznamená, že sa môžeme správať úplne bez rešpektu. Tak ako my, aj zvieratá majú právo na svoj pokoj, súkromie, skrýše, nerušené chvíle, rastliny na pokojný vývoj, pripomínajú ochranári.

Ochranári pripomínajú, ako sa máme správať v prírode — Foto: TASR/Erika Ďurčová

BRATISLAVA 4. apríla - Ľudia počas pandémie koronavírusu hľadajú útočisko v prírode. Kaviarne, bistrá a kluby vymenili za lesy a lúky. Tráviť čas na čerstvom vzduchu sa tak rozhodlo omnoho viac ľudí, ako je to bežné.

Správajme sa ohľaduplne k všetkému živému

Lenže príroda je útočiskom aj pre rastliny a mnohé živočíchy. Ochranári z Ochrany dravcov na Slovensku preto ľudí vyzývajú, aby sa počas pobytu v prírode správali ohľaduplne:

„Ani to, že prežívame nezvyčajné časy, nás neoprávňuje, aby sme sa k prírode správali nezodpovedne. Práve naopak, teraz, viac ako inokedy, by sme si mali vážiť všetko, čo nám príroda odovzdáva, byť vďační za každú chvíľu, ktorú môžeme vonku tráviť a správať sa ohľaduplne voči všetkému živému.“

Ako na to?

Zásadným pravidlom je podľa ochranárov rešpektovanie usmernenia pohybu po vyznačených trasách turistických a cyklistických chodníkov, najmä v zákonom chránených územiach. Rovnako treba napríklad dodržiavať zákaz kladenia ohňa.

Ľudia prichádzajú s rúškami na parkovisko počas teplého jarného dňa 29. marca 2020 na Bankove v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

„Tieto nariadenia slúžia na ochranu rastlín a živočíchov tak, aby sme sa z ich prítomnosti mohli tešiť aj naďalej, aby sme ich neničili a nevyrušovali,“ zdôrazňujú.

Neúmyselné ničenie prírody

Človek si často neuvedomuje, čo všetko svojou aktivitou môže spôsobiť. Pohybom mimo vyznačených chodníkov môžete napríklad zašľapať trávu, ktorá nikde inde nerastie.

Vyrušeným hniezdiaceho vtáctva môžete okrem stresu spôsobiť zanechanie znášky a následné zmarenie celého hniezdenia. Bicyklovaním mimo vyznačených trás zas môžete usmrtiť obojživelníky, plazy, či poškodiť vzácny biotop.

Intenzívne navštevovaná lokalita nad bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Foto: Facebook/Ochrana Dravcov na Slovensku

Ži a nechaj žiť

Ochranári ako príklad uvádzajú obľúbenú lokalitu nad bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves: „Ľudia, ktorí tu možno neboli nikdy predtým, v nadšení z pieskovcových útvarov sa po nich šplhajú a doslova riskujú nielen svoje zdravie, ale tiež ohrozujú hniezdenie sokola myšiara, kavky tmavej a ďalších druhov, ktoré tu majú svoje hniezdne územie.“

Podobne sú na tom podľa ochranárov aj Sysľovské polia na opačnom konci Bratislavy, ktoré sú napriek značkám zákazu atakované cyklistami aj chodcami. „Polícia so Štátnou ochranou prírody majú potom plné ruky práce s upozorňovaním, resp. udeľovaním sankcií. Len preto, že niektorí z nás sú sebeckí, nezodpovední a neohľaduplní. Ži a nechaj žiť, to by malo byť naše heslo v každej situácii, vo vlastnom záujme,“ uzatvorili.