Na Slovensku pribudlo 24 prípadov ochorenia COVID-19, testovalo sa 1454 ľudí

Bratislava 3. apríla (TASR) - Na Slovensku pribudlo počas štvrtka (2. 4.) 24 nových prípadov nákazy novým koronavírusom z 1454 testovaných. Celkovo ich je na Slovensku 450. V piatok to oznámil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

„Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol nový koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa čaká na výsledok testov,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Dodala, že do testovania sa zapojili aj súkromné laboratória, ktoré doteraz vyšetrili 909 vzoriek.

Rezort zdravotníctva ďalej informuje, že sa z nového koronavírusu vyliečilo na Slovensku už osem pacientov. K piatim už vyliečeným pribudli ďalší traja pacienti z trenčianskeho regiónu.

„Oba testy im vyšli negatívne,“ dopĺňa. Dve vyliečené ženy boli hospitalizované v Fakultnej nemocnici Trenčín a následne poslané do domácej karantény. Tretím vyliečeným bol muž, ktorý bol celý čas v domácej karanténe.

Bratislavský kraj naďalej dominuje výskytu nakazených v počte 155 ľudí s pozitívnym výsledkom. Po ňom nasleduje Žilinský kraj s 59 prípadmi, Trenčiansky s 54, Prešovský s 53, Trnavský so 40, Košický s 32, Nitriansky s 30 a napokon Banskobystrický kraj s 27 pozitívnymi prípadmi.

Z pohľadu pohlavia sa delí výskyt ochorenia na 244 mužov a 206 žien. Najviac postihuje choroba ľudí vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov (143 osôb), nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov (120 osôb), vo vekovej kategórii 45 - 59 je to 94 osôb a pozitívnych starších nad 60 rokov je 62 osôb. Najmenej pozitívne testovaných je 28 detí do 14 rokov.