Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty

ĎALŠIA NÁDEJ: Nová možná vakcína vytvára protilátky, ktoré bojujú proti koronavírusu

Desiatky vedcov z celého sveta sa snažia o vytvorenie vakcíny proti ochoreniu Covid-19.

Foto: Ilustračné — Foto: TASR / AP

PITTSBURGH 3. apríla - Vedci z celého sveta sa snažia vyvinúť vakcínu proti koronavírusu. Potenciálna vakcína, ktorú vyvinuli americkí vedci, vytvára protilátky, ktoré sú schopné bojovať proti ochoreniu Covid-19. Vedci z Lekárskej univerzity v Pittsburghu ju testovali na myšiach. Podľa nich generuje protilátky v množstvách, o ktorých sa predpokladá, že sú dostatočné na neutralizáciu vírusu do dvoch týždňov od podania injekcie, uvádza portál Independent.

Dokázali konať rýchlo

Ide o prvú recenzovanú štúdiu tohto druhu. Jej autori sú pripravení požiadať Správu potravín a liečiv (US Food and Drug Administration) o preskúmanie nového lieku pred prvou fázou klinických skúšok na ľuďoch. Tie by sa mohli začať v najbližších mesiacoch.

Vedci dokázali konať rýchlo, pričom časť výskumu je založená na predchádzajúcich skúsenostiach s ochorením SARS a MERS. „Tieto dva vírusy, ktoré úzko súvisia s Covid-19, nás učia, že konkrétna bielkovina je dôležitá na vybudovanie imunity proti vírusu,“ uviedol Andrea Gambotto, profesor z Lekárskej univerzity v Pittsburghu.

Sľubná vakcína dostala názov PittCoVac. Aby zvýšili jej účinnosť, použili nový spôsob aplikovania liečiva. Ide o náplasť vo veľkosti končekov prstov. Mikroihly sú vyrobené z cukru a častí bielkovín, čo znamená, že sa v pokožke rozpúšťajú.

Vakcínu testovali na myšiach

Keď vedci testovali vakcínu na myšiach, protilátky sa v ich tele vytvorili do dvoch týždňov od podania. Aj keď ešte netestovali účinky vakcíny z dlhodobého hľadiska, protilátky by sa mali vytvoriť najmenej na jeden rok.

Foto: Ilustračné, na snímke je vakcína proti novému koronavírusu počas klinickej skúšky vakcíny, ktorá sa začala vo výskumnom ústave v americkom meste Seattle Foto: TASR / AP

Veľkou výhodou vakcíny je aj to, že sa počas prepravy či skladovania nemusí ochladzovať. Testovanie na ľuďoch by za bežných okolností mohlo trvať rok, možno aj dlhšiu dobu. „Táto situácia je úplne iná ako tie, ktoré sme zažili, takže nevieme, ako dlho bude proces klinického vývoja trvať. Vyzerá to tak, že sa nám to podarí rýchlejšie,“ dodal spoluautor štúdie, profesor Louis Falo.