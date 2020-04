Lenka Miškolciová

Dnes o 14:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Staňte sa z karantény televíznou hviezdou! Slovenská banka hľadá nové tváre, stačí nakrútiť domáce video

Zabite nudu počas karantény, natočte spot pre 365.bank a aj vy môžete byť novou televíznou hviezdou.

Aj vy sa priamo z vlastnej obývačky môžete stať novou televíznou hviezdou. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 6. apríla - Aktuálna situácia donútila ostať doma nejedného človeka. Čo zrazu s toľkým voľným časom? Využiť ho môžete efektívne, kreatívne a ešte sa aj zabavíte. Slovenská banka 365.bank dáva príležitosť stať sa hlavnými aktérmi jej spotov. Hercami, kameramani, rekvizitármi či strihačmi. Stačí si len vybrať jeden zo scenárov a poslať svoje po domácky vytvorené videá odborníkom. Najlepšie z nich budú finančne odmenené a stanú sa súčasťou oficiálnych spotov, ktoré sa odvysielajú aj v televízii.

Natočte vlastnú reklamu priamo vo vašej obývačke

V dnešnej dobe je veľmi dôležité byť zodpovedný. Preto 365 banka po februárovej kampani, v ktorej vyzývala všetkých, aby 29. 2. neostali doma a išli voliť, mení rétoriku. Časy sa totiž tiež zmenili a zodpovedné značky podporujú zodpovednú myšlienku - zostať doma. 365 ide však ešte ďalej a dáva príležitosť čas strávený doma vyplniť efektívne a kreatívne.

„V 365 sme sa ocitli v situácii, keď sme potrebovali natočiť reklamu na náš účet. Avšak doma zostali nielen ľudia pracujúci v službách, továrňach či bankách, ale aj filmári, kameramani, rekvizitári a tisícky ďalších. Preto sme sa rozhodli zapojiť slovenské domácnosti a dať každému možnosť využiť svoj voľný čas kreatívne. Veď predsa, ak sa dá z obývačky založiť si účet v banke, musí sa dať natočiť aj reklama,“ uvádza Juraj Šnirc, šéf marketingu v 365.bank.

Najlepšie príspevky budú odmenené aj finančne

Natočením reklám na 365 sa môžu jednotlivci alebo rodiny s deťmi nielen zabaviť či vyplniť svoj program, ale najlepšie príspevky získajú aj honorár 365 eur. Výzvy natočiť reklamné spoty sa pritom môžu chopiť odborníci z fachu, ale aj laická verejnosť.

Ako môže vyzerať scenár vašej novej reklamy. Foto: 365bank

Záujemcovia si môžu stiahnuť jeden z troch scenárov na stránke www.365reklama.sk a nahrať na ňu svoje hotové výtvory. Fantázii sa medze nekladú. Môžu napríklad zapojiť deti a vyrobiť si spoločne masky a rekvizity alebo natočiť animovanú reklamu s využitím hračiek a stavebnice. Obývačka sa tak môže zmeniť na pirátsku loď, džungľu s ľudožrútmi alebo stredovek s rytiermi a trojhlavými drakmi.

Ako sa prihlásiť Kliknite si na web 365reklama.sk. Vyberte si z ponúknutých scenárov. Naktrúťte doma vlastnú reklamu. Nahrajte video. ...a počkajte, či sa uvidíte v televízii.

V televízii môžete byť už o pár dní

Z najlepších výtvorov následne vyskladajú odborníci z kreatívnej agentúry Wiktor Leo Burnett niekoľko strihov reklamného spotu, ktorý vznikol v slovenských domácnostiach počas karantény. Do obrazov v postprodukcii doplnia efekty, čím sa dotvorí celkový charakter jednotlivých postáv. Veď aký by to bol napríklad trojhlavý drak bez chrliaceho ohňa? O komplexný a autentický zážitok tak bude postarané na najvyššej úrovni.

Spoty budú nasadené v priebehu apríla a mája na televíznych obrazovkách a v online priestore. A ktovie, možno budete práve vy alebo vaša rodina v hlavných úlohách.