TASR

Dnes o 16:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Projekt Detský čin roka chce šíriť pozitívne správy

Organizátori projektu Detský čin roka už po 20. raz ocenia deti, ktoré pomáhajú.

Na snímke ocenené deti počas 17. ročníka vyhlásenia výsledkov projektu Detský čin roka 2017 — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 2. apríla (TASR) – Organizátori projektu Detský čin roka už po 20. raz ocenia deti, ktoré pomáhajú. „Veríme, že v týchto ťažkých časoch je dôležité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť pozitívne správy,“ uviedla štatutárka občianskeho združenia (OZ) Detský čin roka Saša Broadhurst-Petrovická.

„Aktuálna situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac – motivovať a podporovať deti v ich dobrých skutkoch a byť si vzájomnou inšpiráciou,“ doplnila koordinátorka projektu Magdaléna Fábryová.

Ocenia dobré skutky detí v kategóriách záchrana ľudského života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – malý veľký čin a novinkou 20. ročníka je kategória Dobrý čin na nete, ktorá má upozorniť na online svet, kde sú deti podľa organizátorov projektu zraniteľnejšie a vystavené mnohým nástrahám.

Počas apríla organizátori elektronicky posielajú do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2020. Svoje väčšie či menšie skutky vykonané s úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť môžu deti prihlásiť do jednej z ôsmich kategórií.

Písať môžu aj o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené, a dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a iní dospelí. Dôležité sú podľa OZ Detský čin roka aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú ich.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia. Deti a učitelia si budú príbehy čítať na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube a hlasovať za tie, ktoré ich najviac oslovili. Práve detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Víťazov ocenia na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri.

Jubilejný 20. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do projektu sa od začiatku jeho fungovania zapojilo viac ako 1.600.000 detí z celého Slovenska.