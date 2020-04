Dominika Pacigová

85-ročná babička porazila koronu. Keď odchádzala z nemocnice, zdravotníci sa postarali o milé prekvapenie

S úsmevom na tvári mohla 85-ročná pani opustiť nemocnicu. Tešili sa aj zdravotníci, ktorí pracujú v nemocnici.

Na snímke je babička, ktorá porazila koronavírus. — Foto: Facebook - Club de Pesca Marina De Cartagena

CARTAGENA 3. apríla - U 85-ročnej pani potvrdili nákazu koronavírusom približne pred mesiacom. Nakazila sa na výletnej lodi MS Braemar. Do nemocnice ju prijali v kritickom stave, no pred pár dňami sa mohla rozlúčiť so zdravotníkmi. Tí sa postarali o milé prekvapenie.

Vytvorili koridor a začali tlieskať

Babička strávila v nemocnici približne mesiac. Jej syn pricestoval do Južnej Ameriky, aby sa poďakoval všetkým zdravotníkom, ktorí jeho mame zachránili život, uvádza portál Mirror.

85-ročná Britka mohla pred pár dňami opustiť nemocnicu. Zdravotníci sa postarali o milé prekvapenie. Vytvorili koridor a začali tlieskať. Babička sa tešila, tlieskala hrdinom dnešných dní a usmievala sa. Keď zišla z vozíka, objala zdravotnú sestru a pokojne si nasadla do auta.

Aj napriek tomu, že patrila do rizikovej skupiny, porazila koronavírus. Spolu so synom budú musieť ostať istý čas v Kolumbii, kým sa situácia vo svete nezlepší.